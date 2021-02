Ministrstvo: Odklop elektrike ni mogoč, če je ogroženo življenje osebe

Enako v obstoječem energetskem zakonu velja za plin; tudi v tem primeru je omogočeno, da se odklop odjemalca ne izvede v primeru, da sta ogrožena življenje ali zdravje oseb. V času epidemije so vsi posegi pri odjemalcih omejeni, so zatrdili.

Tako ima v obstoječem energetskem zakonu Slovenija že sedaj člen, ki omogoča, da se odklop odjemalca električne energije ne izvede v primeru, da sta ogrožena življenje ali zdravje oseb. Poleg tega so elektrodistributerji odklope v času epidemije dodatno odlagali, odlagali so celo dopoldanska dela na omrežjih, ki bi preveč motila gospodinjske odjemalce, so podčrtali.

Društvo Focus je ob podpori devetih drugih organizacij prejšnji teden na vlado naslovilo poziv, da naj s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije covida-19. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da so številne njihove zahteve že vključene v slovensko zakonodajo.

Nevladne organizacije so predlagale tudi finančna sredstva v višini najmanj 100 evrov vsaj za gospodinjstva, ki prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek. Na ministrstvu za infrastrukturo tega predloga niso komentirali, saj gre za socialno vsebino.

V nevladnih organizacijah so se zavzeli tudi za poplačilo dolga za stroške energije, ki so nastali zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega zmanjšanja njegovih prihodkov v času epidemije covida-19. Če to ni mogoče, naj vlada uvede vsaj pravico do odloga plačila stroškov energije.

A na ministrstvu za infrastrukturo menijo, da bi bilo splošno poplačilo dolgov za neplačevanje elektrike in plina nepošteno do vseh, tudi socialno ogroženih, ki so račune plačali. "Poleg tega so lahko porabe zelo različne, poplačilo kar povprek bi pomenilo zelo neizenačeno pomoč,"so prepričani.

Ob tem bi bilo ugotavljanje upravičenosti do poplačila po njihovem administrativno zelo zapleteno."To so vse razlogi, da tak ukrep ocenjujemo kot neprimeren," so sklenili.

Energetska revščina je stanje, v katerem si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev, kot sta ogrevanje sanitarne vode in razsvetljava, po sprejemljivi ceni. V Društvu za sonaraven razvoj Focus so prejšnji teden opozorili, da se je med epidemijo povečala poraba energije zaradi "ujetosti doma". Ob hkratni izgubi vseh ali dela prihodkov se je za številne v Sloveniji tako povečalo tveganje energetske revščine, so opozorili.