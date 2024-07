Ministrstvo odločilo: Magnifico lahko nastopi v Tivoliju

Ministrstvo za naravne vire in prostor je odločilo glede izvedbe prireditve, ki je zadnje mesece polnila medijske naslovnice. Z odločbo je ministrstvo Magnificu kljub neizdanemu soglasju in pritožbam naravovarstvenikov odobrilo prireditev v Tivoliju.

"Glede na to, da je prvostopenjski organ v konkretni zadevi napačno uporabil določbe odloka, na podlagi katerega je odločil v konkretni zadevi, je pritožbeni organ izpodbijano odločbo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku odpravil," so zapisali v odločbi, ki Magnificu dovoljuje koncert ob njegovi 30-letnici samostojne kariere na kraju, ki si ga je prvotno zamislil.

V dokumentu je zapisana tudi pritožba pritožnika, ki se je med drugim skliceval na to, da je prvostopenjski organ v prvi odločbi zavrnil izdajo soglasja, ker naj bi bila ogrožena evropska gomoljčica in hrošč puščavnik, v ponovnem postopku pa da so ugotovili, da so bili razlogi za zavrnitev napačni, saj ugotavlja, da tu dve zavarovani vrsti ne bosta ogroženi. Prav tako je pritožnik izpostavil tudi dejstvo, da je na travniku že vrsto let dovoljena primerljiva prireditev DM tek za ženske.

Pritožbo je na ministrstvo zoper Zavod RS za varstvo narave vložila gospodarska družba Dom Svobode d. o. o.

Ob tem so dodali, da je pritožbeni organ v izreku odločbe določil tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se nameravana prireditev lahko izvede. So pa na ministrstvu zavrnili zahtevo gospodarske družbe za povrnitev stroškov.

Kje bo torej Magnifico izvedel koncert? Na novoimenovanem kraju v Stanežičah ali v Tivoliju?

Kakšni so pogoji za izvedbo koncerta?

Drevesa na prireditvenem prostori in drevesa, ki neposredno na prireditveni prostor, je pred izvedbo prireditve in med prireditvijo treba zaščititi z ograjo na razdalji, ki je enaka ali večja, kot je projekcija krošnje na tla, povečana za dva metra in na način, da bo udeležencem in obiskovalcem prireditve onemogočen dostop do dreves in na rastišče dreves.

Prav tako je v povezavi s pripravo prireditvenega prostora za izvedbo prireditve in med prireditvijo prepovedana izvedba kakršnihkoli zemeljskih in gradbenih del in kakršnikoli poseg v debla in krošnje dreves ter njihova rastišča.