Ministrstvo odobrilo odstrel dveh volkov v Brkinih

Kot so zapisali, je odstrel volkov po njihovih navedbah usmerjen v preprečevanje konfliktov, torej v osebke, ki povzročajo škodo. "Dovoljenje tako velja na pašnikih oziroma v njihovi neposredni bližini in v radiju 200 metrov od ostalih kmetijskih površin. Z namenom, da bi preprečili razpad tropa, je kot pogoj določeno tudi, da se hkrati odvzame iz narave z odstrelom samo en osebek – prednostno mlajši (praviloma telesno manjši)," so zapisali.

Območje odvzema volka iz narave je ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) glede na dodatne informacije zavoda za gozdove razširilo na šest lovišč na območju Brkinov. Prvotno so bila predlagana tri lovišča. Na območju vseh šestih lovišč so namreč zabeležili prisotnost istega tropa volkov.

Poudarili so, da so pred odločitvijo temeljito proučili vse druge možnosti za preprečevanje konfliktov. "V Sloveniji se je v večini primerov na območju Dinaridov na Kočevskem, Notranjskem in Primorskem kot učinkovita praksa varovanja rejnih živali pred velikimi zvermi izkazala predvsem uporaba elektromrež, kot učinkovite pa so se izkazale tudi nekatere druge metode, kot sta nočno zapiranje črede na manjšo površino in varovanje s pastirskimi psi. Nobena omenjena možnost pa ne predstavlja univerzalne rešitve," so zapisali.

Na območju Slovenije zaznali 12 tropov, med drugim tudi trop križancev med volkom in domačim psom

V sezoni 2020/2021 smo imeli v Sloveniji približno 120 volkov oziroma 12 volčjih tropov, in sicer 10 v južni Sloveniji, dva pa na območju Pokljuke in Jelovice. Zaznali so tudi trop križancev med volkom in domačim psom na območju tromeje Italija-Avstrija-Slovenija. Končno poročilo o oceni številčnosti volka za sezono 2022/2023, o čemer Slovenija poroča tudi Evropski komisiji, bo objavljeno do konca leta, rezultati pa nakazujejo, da številčnost ostaja primerljiva sezoni 2020/2021, so sporočili z ministrstva.