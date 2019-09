Ministrstvo odpravilo odločbo inšpektorata, Kemis bo z delom začel v nekaj dneh

Ministrstvo je ob odpravi odločbe inšpektorata slednjemu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene, so pojasnili na ministrstvu.

"Menim, da se bomo do konca tedna toliko organizirali, da se bodo zaposleni vrnili na delo," je pojasnil Šimenc. Dodal je, da so za odločitev ministrstva izvedeli prek odločbe gradbene inšpekcije, ki so jo prejeli danes.

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.

Kemis se je na inšpekcijsko odločbo pritožil. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je naročil, da ministrstvo pritožbo obravnava prednostno. Prav tako je naročil gradbenemu inšpektoratu, da mora prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje.