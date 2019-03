Gre denar namesto za študijske dejavnosti za stroške tožb?

Sodišče je Šimuniča izbralo kot vzorčni primer za profesorje, ki so imeli enake oziroma zelo podobne tožbe. Že lani je bil reintegriran. Podoben izid pa lahko sedaj pričakujejo tudi drugi profesorji. Vprašanje je le, ali se bodo odločili za vrnitev, ali bodo zahtevali odškodnino.

A kljub temu se Univerza na Primorskem pritožuje na vse odločitve sodišča, kar postopke daljša, predvsem pa podražuje. Čeprav je že bolj kot ne jasno, kako bo sodišče odločilo.

Ministrstvo za izobraževanje sprožilo revizijo poslovanja

To je kot kaže zmotilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, ker ugotavljajo, da univerza velik del sredstev namenja za poplačilo odvetniških storitev in obveznosti, ki so nastale kot posledica pravnomočnih sodb, ki jih je izgubila. Ker lastnih sredstev za plačilo tovrstnih obveznosti univerza nima, bi bilo mogoče sklepati, da v te namene porablja sredstva, ki jih iz državnega proračuna prejme za izvajanje študijske dejavnosti. To je nedopustno, zato so sprožili revizijo poslovanja.