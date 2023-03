Ministrstvo odstopilo od pogodbe za sofinanciranje sedežnice Vitranc 1

Rok je bil postavljen na podlagi tesne časovnice projektov, ki je posledica časovno omejene možnosti porabe kohezijskih sredstev programa React EU, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Devet od desetih izbranih smučišč, ki jim je bilo skupaj odobrenih 63,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, je ta pogoj izpolnilo, za projekt v Kranjski Gori pa prijavitelju ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja v roku.

V Žičnicah Kranjska Gora so z odločitvijo ministrstva že seznanjeni in jo obžalujejo, saj jim je pokvarila načrte. Kaj to pomeni za sam projekt Vitranc 1, pa Irena Golc iz tega smučarskega centra danes še ni mogla povedati, saj da je odločitev v rokah lastnikov, poroča Delo. Ker gre za veliko naložbo, je vprašanje, če bo podjetje investicijo lahko financiralo samo.

Z zamenjavo štirisedežnico z novo krožno-kabinsko žičnico bi uporabnikom zagotovili boljšo izkušnjo, udobnejšo panoramsko vožnjo, hitrejši transport ter varnejše vstopanje in izstopanje. Zlasti bi bila sodobna naprava velika pridobitev za poletno sezono. Projekt je bil skupaj z dodatnimi turističnimi produkti, kot sta adrenalinski park in gorski karting, ocenjen na okoli 12 milijonov evrov.

So pa Žičnice Kranjska Gora same lani že izvedle približno tri milijone evrov vredno naložbo v novo štirisedežnico Vitranc 2, za katero še čakajo uporabno dovoljenje. Z novo štirisedežnico so nadomestili enosedežnico, ki je vodila na vrh Vitranca, a že več let ni obratovala. Dlje časa so si sicer prizadevali, da bi namesto omenjene sedežnice postavili gondolo, vendar zanjo niso dobili naravovarstvenega soglasja.