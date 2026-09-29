Ministrstvo opozarja: ne klikajte na povezave za 'energetske subvencije'

Spletna stran pa tudi ni povezana z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, Vlado Republike Slovenije ali drugimi državnimi organi.

Zaznali so lažno spletno stran na naslovu gov-si.subvencije223.com, ki izgleda kot uradna spletna stran Republike Slovenije. Stran poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije a tovrstne energetske subvencije sploh ne obstajajo.

"Po podatkih SI-CERT gre za phishing napad, pri katerem se lažna sporočila širijo tudi prek zlorabljenih računov uporabnikov aplikacije Viber, njihov namen pa je pridobiti podatke za dostop do Viber računov in spletnih bank," so sporočili z ministrstva in opozarjajo, da so uradne spletne strani državne uprave dostopne na domeni gov.si.

Lažna spletna stran ima sicer zapis gov-si, vendar je dejanska domena subvencije223.com. Na prevaro kažeta tudi uporaba nekdanjega imena Ministrstvo za infrastrukturo in izmišljena vsebina o izplačilu subvencij, so dodali.

Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezav v sporočilih, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek komunikacijskih aplikacij, kot je Viber, dodajajo. Na ministrstvu svetujejo, da takšno sporočilo izbrišete in povezave ne odpirate, prevaro pa lahko prijavite SI-CERT.

"Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne ali mobilne banke oziroma potrdili transakcijo, nemudoma obvestite svojo banko, v primeru finančnega oškodovanja pa tudi policijo."