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Slovenija

Ministrstvo opozarja: ne klikajte na povezave za 'energetske subvencije'

Ljubljana, 29. 09. 2026 15.46 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Phishing

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, v kateri se goljufi predstavljajo kot državni organi in ljudi vabijo k pridobitvi neobstoječih energetskih subvencij. Uporabnikom svetujejo, naj na takšne povezave ne klikajo in nikakor ne posredujejo svojih osebnih ali bančnih podatkov.

Zaznali so lažno spletno stran na naslovu gov-si.subvencije223.com, ki izgleda kot uradna spletna stran Republike Slovenije. Stran poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije a tovrstne energetske subvencije sploh ne obstajajo. 

Spletna stran pa tudi ni povezana z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, Vlado Republike Slovenije ali drugimi državnimi organi.

Phishing
Phishing
FOTO: Shutterstock

"Po podatkih SI-CERT gre za phishing napad, pri katerem se lažna sporočila širijo tudi prek zlorabljenih računov uporabnikov aplikacije Viber, njihov namen pa je pridobiti podatke za dostop do Viber računov in spletnih bank," so sporočili z ministrstva in opozarjajo, da so uradne spletne strani državne uprave dostopne na domeni gov.si. 

Lažna spletna stran ima sicer zapis gov-si, vendar je dejanska domena subvencije223.com. Na prevaro kažeta tudi uporaba nekdanjega imena Ministrstvo za infrastrukturo in izmišljena vsebina o izplačilu subvencij, so dodali.

Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezav v sporočilih, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek komunikacijskih aplikacij, kot je Viber, dodajajo. Na ministrstvu svetujejo, da takšno sporočilo izbrišete in povezave ne odpirate, prevaro pa lahko prijavite SI-CERT.

"Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne ali mobilne banke oziroma potrdili transakcijo, nemudoma obvestite svojo banko, v primeru finančnega oškodovanja pa tudi policijo."

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KOMENTARJI2

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biggbrader
29. 09. 2026 16.48
Denar naprej, potem izpolniti prijavnico.
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0 0
urib1
29. 09. 2026 16.28
Pa ni hudič, da se ne bi kdo našel in zaprosil za to subvencijo🤣
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1 0
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