Ministrstvo podaljšalo veljavnost enotne mesečne vozovnice

Kot je znano, je vlada 16. novembra lani izdala odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, ki je veljal do 14. decembra lani. Potnikom, ki niso uporabljali vozovnice, bodo s tem sklepom zagotovili vračilo kupnine za neizkoriščene enotne polletne in letne vozovnice.

"Za imetnike polletne subvencionirane vozovnice se je datum veljavnosti novembrske vozovnice podaljšal do konca februarja 2021. Na kartico imetnika se naloži kupnina za neizkoriščeni vozovnici za meseca december 2020 in januar 2021. Za imetnike letne subvencionirane vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021. Za imetnike letne enotne vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021,"so pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Potnikom bodo kupnino za neizkoriščene vozovnice zapisali na kartico IJPP do 9. februarja. Od omenjenega datuma naprej pa bo na prodajnih mestih prevoznikov z IJPP kartico in osebnim dokumentom možno urediti izplačilo celotnih sredstev. Potniki, ki bodo želeli nakazilo celotnih sredstev na njihov tekoči račun, pa bodo na prodajno mesto prevoznika morali predložili izpolnjen obrazec, IJPP kartico in osebni dokument. "Potnik ne more uveljavljati vračila kupnine enotne vozovnice za obdobje podaljšanja vozovnice," so še zapisali na ministrstvu in dodali, da sta sklep in obrazec za nakazilo neizkoriščene vrednosti vozovnice objavljena na spletni strani ministrstva.