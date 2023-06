Ministrstvo podaljšalo veljavnost subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sprejelo sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz, s katerim se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti in vojne veterane. Veljavnost vozovnic se je podaljšala za eno leto.

Julija letos poteče veljavnost subvencioniranih vozovnic upravičencem, ki jim je infrastrukturno ministrstvo lani avtomatsko podaljšalo veljavnost vlog in vozovnic. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki po vladnem prestrukturiranju ureja področje javnega potniškega prometa, je zdaj sprejelo sklep, da se vozovnice za brezplačen prevoz avtomatsko podaljšajo za eno leto. icon-expand Javni potniški promet FOTO: Shutterstock Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu, bodo julija v uradnih evidencah preverili upravičenost ter upravičencem avtomatsko podaljšali pravico do subvencioniranega brezplačnega prevoza. Po preverbi podatkov se bo vloga sistemsko podaljšala za eno leto in na kartice upravičencev se bo avtomatsko naložila nova vozovnica. Postopek se bo izvedel v sistemu Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in bo za upravičence brezplačen, so še pojasnili.