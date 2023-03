Ministrstvo: Pogodbe z Minisom še ne moremo podpisati

"Ko bomo pridobili še manjkajočo dokumentacijo in bo postopek ustrezno zaključen, bo sprejeta odločitev vodstva o podpisu pogodbe z na javnem natečaju izbranim ponudnikom podjetjem Minis," so še zapisali v sporočilo za javnost.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo pravilnosti postopkov v povezavi z javnim naročilom storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško. Iz ugotovitev končnega revizijskega poročila izhaja, da strokovne službe ministrstva niso pridobile ustreznega zagotovila, da so pravočasno oziroma predhodno (glede na določbe razpisne dokumentacije) izvedle ustrezna preverjanja lastništva za podizvajalca, ki bi sodeloval pri odstranjevanju ograje.

"Ograja, še zlasti pa rezilna žica, je nesorazmeren ukrep, ki ne preprečuje nezakonitih prehodov meje, ima pa številne negativne posledice. Obenem pa moramo upoštevati dejstvo, da je z vstopom Hrvaške v schengensko območje meja med Slovenijo in Hrvaško postala notranja meja EU," so zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu zatrjujejo, da izpolnjujejo koalicijsko zavezo, da bodo odstranili ograjo na slovensko-hrvaški meji. Ta je bila postavljena leta 2015, ko je število nezakonitih prehodov državne meje skokovito naraslo zaradi kriznih razmer v svetu. Okoliščine pa so se do danes bistveno spremenile, pravijo.

Večkrat je že bilo izpostavljeno, da je bilo izbrano podjetje Minis, ki je ograjo tudi postavljalo, v privilegiranem položaju. V Minisu te očitke zavračajo. Po naših informacijah so v reviziji med drugim izpostavili nepravilnosti pri časovnici javnega naročila, datumih, krajih ter podpisih na izjavah in opredelitvi, da gre za storitev. Kot smo izvedeli, poročilo ugotavlja, da bi bilo javno naročilo bolj gospodarno, če bi se odstranjevanje razdelilo na več delov in izvajalcev, po vstopu Hrvaške v schengen pa bi lahko projekt tudi prekategorizirali.