Ministrstvo: Politizacija izvedbe evropskih volitev je nesprejemljiva

Kot smo poročali, vlada BiH ni odobrila, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije na evropskih volitvah 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav v BiH. Svet ministrov predloga ni podprl, ker so mu nasprotovali ministri iz Republike Srbske zaradi podpore omenjenih držav resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici.

To je bil šele prvi krog glasovanja, vendar bo po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug državljanom omenjenih držav onemogočeno glasovanje na evropskih volitvah v BiH, če ministri iz navedene entitete tudi v drugem krogu glasovanja ne bodo podprli predloga.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je odzivu zapisalo, da Slovenija uradnega obvestila o zavrnitvi soglasja za izvedbo volitev na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v BiH doslej še ni prejela.

Zavrnitev soglasja bi bila po njihovi oceni v izrecnem nasprotju z evropsko usmeritvijo Bosne in Hercegovine in ustaljeno prakso vzajemnosti za izvajanje volitev. Zato pričakujejo, da do tega ne bo prišlo. "Politizacija vprašanja, kot je izvedba evropskih volitev držav članic Evropske unije s strani države, ki je prav nedavno dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU, je nesprejemljiva," menijo.

Dodali so, da bo Slovenija še naprej podpirala BiH na njeni evropski poti, a le ob pogoju, da bodo spoštovali temeljne vrednote EU. "Slovenija tudi pričakuje, da si bodo za vztrajanje na evropski poti prizadevali vsi politični odločevalci v BiH," so dodali.