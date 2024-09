Ministrstvo poziva k predložitvi dokazil za predplačila za obnovo poškodovanih stanovanj

Ministrstvo za naravne vire je poslalo 662 pozivov lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stavb, ki so prejeli predplačila za stroške obnove, da predložijo dokazila za dodelitev sredstev. Če se na poziv ne bodo odzvali, bodo morali prejeta sredstva vrniti v državni proračun, so opozorili pristojni.

Po pojasnilih ministrstva so prvih 93 pozivov poslali že v avgustu, v nadaljevanju pa bodo sledile nove tranše pozivov, v okviru katerih bodo te prejeli preostalih od skupno okoli 7500 upravičencev. Pravno podlago za izplačilo predplačil za obnovo predstavlja novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta je določila, da je vlada prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo. Do izplačila predplačil so v skladu z zakonom upravičeni tisti, katerih predhodno ocenjena škoda, ki je bila zavedena v spletni aplikaciji Ajda, znaša več kot 6000 evrov. Kot je v današnji izjavi medijem pojasnil Matej Voršič iz sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč z ministrstva za naravne vire, je poziv za predložitev dokumentacije v veliki meri predizpolnjen s podatki o posamezni stavbi in do sedaj prejetih predplačilih. "Od upravičencev pričakujemo, da si res vzamejo čas, ga preberejo in nam pošljejo čim bolj popolno dokumentacijo z dokazili," je poudaril in dodal, da se lahko za dodatna vprašanja in informacije obrnejo na številko 114.

Uničujoče poplave 2023 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Med dokazili, ki jih morajo predložiti, so med drugim računi o izvedenih delih obnove, nabavi materiala in potrdila o prejetih zavarovalninah. Ob tem je mogoče poslati tudi predračune za načrtovana, a še ne opravljena obnovitvena dela. "Oprema stanovanj v to ne spada. Gre samo za tisti del stavbe, ki predstavlja funkcionalno celoto stavbe. Klimatska naprava in toplotna črpalka, ki je vgrajena, ter peč – vse to spada med upravičene stroške za dodelitev sredstev," je ponazoril. Na podlagi prejetih odgovorov in dokumentacije bo nato ministrstvo pričelo z upravnim postopkom ugotavljanja upravičenosti in obsega upravičenih sredstev za obnovo za vsak stanovanjski objekt posebej. Pri končnem izplačilu pa se bodo upoštevala že izplačana predplačila. Upravičenci, ki so stalno bivali v poškodovanem objektu, lahko v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč pričakujejo med 40 in 60 odstotkov dodeljenih sredstev od zneska, za katerega bodo z računi oz. dokazili izkazali, da so njega upravičeni. Če v objektu lastnik ni stalno bival, pa je ta odstotek dodelitve sredstev nižji, in sicer med 30 in 40 odstotkov. Kot opozarjajo pristojni, se morajo državljani na prejeti poziv zaradi pravil upravnega postopka odzvati v roku 120 dni oz. štirih mesecev. "Če se upravičenci na poziv ne bodo odzvali, bodo morali prejeta sredstva vračati, ker ne bodo dokazali upravičene porabe prejetih sredstev iz naslova predplačil," je opozoril Voršič.