Ministrstvo pozvalo k sodelovanju pri šolski reformi

"Z javnim pozivom želimo vsem dati priložnost, da s svojimi izkušnjami, pogledi in predlogi sodelujejo pri pripravi reforme," so navedli na spletni strani. Zanima jih, kaj v sistemu deluje in kaj bi bilo smiselno ohraniti ter kje so potrebne spremembe.
Odgovore in predloge bodo vključili v vsebinske povzetke ter predstavili Strokovnemu svetu za reformo vzgoje in izobraževanja in obravnavani v okviru strokovnih razprav. "Na ta način želimo različne izkušnje in poglede povezati s strokovnim delom ter jih vključiti v oblikovanje konkretnih rešitev," so navedli.
Zainteresirani lahko mnenja in predloge posredujejo prek spletnega obrazca ministrstva.
Pomisleki o reformi in svetu
Strokovni svet je imenoval minister Borut Rončević, s čimer na ministrstvu začenjajo naslednjo fazo priprave reforme. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo.
Iz vrst institucij s tega področja se sicer vrstijo številni pomisleki o reformi in svetu. Ta zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili v svet imenovani. Izključene so bile vse tri pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagogiko, zavodi ter raziskovalne inštitucije s področja vzgoje in izobraževanja.
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