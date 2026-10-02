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Slovenija

Ministrstvo pozvalo k sodelovanju pri šolski reformi

Ljubljana, 02. 10. 2026 16.55 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Osnovna šola

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pozvalo k sodelovanju pri pripravi reforme vzgoje in izobraževanja. K sodelovanju vabijo predvsem učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, starše, učence in dijake, pa tudi strokovnjake ter druge predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti, so sporočili.

"Z javnim pozivom želimo vsem dati priložnost, da s svojimi izkušnjami, pogledi in predlogi sodelujejo pri pripravi reforme," so navedli na spletni strani. Zanima jih, kaj v sistemu deluje in kaj bi bilo smiselno ohraniti ter kje so potrebne spremembe.

Odgovore in predloge bodo vključili v vsebinske povzetke ter predstavili Strokovnemu svetu za reformo vzgoje in izobraževanja in obravnavani v okviru strokovnih razprav. "Na ta način želimo različne izkušnje in poglede povezati s strokovnim delom ter jih vključiti v oblikovanje konkretnih rešitev," so navedli.

Zainteresirani lahko mnenja in predloge posredujejo prek spletnega obrazca ministrstva.

Pomisleki o reformi in svetu

Strokovni svet je imenoval minister Borut Rončević, s čimer na ministrstvu začenjajo naslednjo fazo priprave reforme. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo.

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Iz vrst institucij s tega področja se sicer vrstijo številni pomisleki o reformi in svetu. Ta zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili v svet imenovani. Izključene so bile vse tri pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagogiko, zavodi ter raziskovalne inštitucije s področja vzgoje in izobraževanja.

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Bassettt
02. 10. 2026 18.10
RAP dejavnosti ukinit, samo varstvo in podaljšano bivanje, pa bo takoj denar! Absolutno Pedagoske fakultete in UCITELJE vkljucit, sele nato starse, ucence in dijake
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0 0
Slavko BabIč
02. 10. 2026 17.46
Prvo verouk....
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+1
1 0
robica03
02. 10. 2026 17.42
Dokler bo Logaj zraven bo katastrofa.
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-1
0 1
Slavko BabIč
02. 10. 2026 17.41
kere glupe rončevića, ki je ločen in drugič poročen! S filipinko ali tajlandko!
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+1
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Slavko BabIč
02. 10. 2026 17.40
he,he!
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+1
1 0
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