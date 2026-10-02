Ministrstvo pozvalo k sodelovanju pri šolski reformi

"Z javnim pozivom želimo vsem dati priložnost, da s svojimi izkušnjami, pogledi in predlogi sodelujejo pri pripravi reforme," so navedli na spletni strani. Zanima jih, kaj v sistemu deluje in kaj bi bilo smiselno ohraniti ter kje so potrebne spremembe.

Odgovore in predloge bodo vključili v vsebinske povzetke ter predstavili Strokovnemu svetu za reformo vzgoje in izobraževanja in obravnavani v okviru strokovnih razprav. "Na ta način želimo različne izkušnje in poglede povezati s strokovnim delom ter jih vključiti v oblikovanje konkretnih rešitev," so navedli.

Zainteresirani lahko mnenja in predloge posredujejo prek spletnega obrazca ministrstva.