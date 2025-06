Ministrstvo predlaga podražitev enkratnih IJPP vozovnic

Podražitev vozovnic je po pojasnilih ministrstva nujna, zato da ohranijo realno vrednost prihodkov od prodanih vozovnic, ki so poleg državnega proračuna pomemben vir za pokrivanje stroškov izvajanja in nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa.

S predlogom uredbe ministrstvo predlaga delno uskladitev cen enkratnih IJPP vozovnic, ki so občasne in jih je največ v turistični sezoni. "Cene vozovnic v javnem potniškem prometu se niso usklajevale z rastjo cen vsaj od leta 2008, kar pomeni, da so od takrat izgubile že več kot 38 odstotkov vrednosti," so zapisali na ministrstvu.

"Menimo, da delna uskladitev cen enkratnih vozovnic ne bo odvrnila potnikov od uporabe javnega potniškega prometa. Velikega deleža potnikov, ki ima terminske vozovnice in so redni uporabniki javnega potniškega prometa, podražitev ne bo prizadela," zagotavljajo na ministrstvu.

V zadnjem letu so, kot so našteli, ponudbo avtobusnih prevozov povečali za 20 odstotkov, izboljšali so vozne rede, da so bolje prilagojeni potrebam potnikov, integrirali so številne posebne linijske prevoze v medkrajevne linije in na ta način občinam in podjetjem prihranili stroške.

"Vsi ukrepi, ki so namenjeni razvoju in izboljšanju javnega potniškega prometa zahtevajo velika vlaganja, zato je prav, da del prispevajo tudi uporabniki," so še zapisali in navedli, da do slabših uporabniških izkušenj v železniškem prometu ne prihaja zaradi cen, temveč predvsem zaradi stanja na železniški infrastrukturi, ki zahteva veliko obnov in vzdrževalnih del, ki povzročajo zamude vlakov.