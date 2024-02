Ministrstvo predvidelo 15 satelitskih urgentnih centrov

Enega od predlogov reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči je sicer že v času mandata ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana konec leta 2022 pripravila takratna delovna skupina ministrstva. Predlog je predvidel 12 urgentnih centrov in 20 satelitskih urgentnih centrov. V nekaterih lokalnih okoljih, kjer satelitski urgentni center ni bil predviden, so zato sledili ostri odzivi zaradi predvidene ukinitve zdravnikov v nujni medicinski pomoči. Na ministrstvu so takrat večkrat poudarili, da je reorganizacija še v fazi usklajevanja.

Kdo je izpadel?

Poskusi reorganizacije sistema nujne medicinske pomoči sicer segajo že v leto 2015, ko je predlog podobno kot sedem let pozneje naletel na ostre kritike predvsem tistih, ki bi ostali brez urgentnega centra. Pri tem so bili najbolj kritični v Kamniku, saj ima tamkajšnji zdravstveni dom izredno široko zaledje, za mnoge že tako dolga pot do pomoči pa bi se v primeru, da bi morali do Domžal še podaljšala. A Kamnik je izpadel tudi tokrat. Prav tako na seznamu ni Ajdovščine, Radelj ob Dravi in Slovenske Bistrice, ki so bili na prvotnem, so pa dodali Škofjo Loko.