Ministrstvo potrdilo, da so prejeli prijavi na novi razpis za delegirana tožilca

Minister Marjan Dikaučič prijav ne komentira, poudarja pa, da si na ministrstvu za pravosodje želimo in prizadevamo za konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov za čim prejšnje imenovanje delegiranih tožilcev. "V interesu ministrstva je, da se v najkrajšem možnem času izvede postopek, ter da se tudi Slovenija s svojima predstavnikoma čim hitreje vključi v projekt Evropskega javnega tožilstva," so zapisali v odgovoru.

Na pravosodnem ministrstvu so danes sporočili, da so prejeli dve prijavi na razpis za delegirana tožilca za evropsko javno tožilstvo iz Slovenije, ki se je zaključil v ponedeljek. Ostale možne prijave preko pošte pričakujejo do konca tedna.

Ministrstvo je nato objavilo nov razpis, glede na to, da so zdaj prejeli samo dve prijavi, pa ni jasno, kaj sledi. Že v torek so na ministrstvu navedli, da si želijo in prizadevajo za konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov za čim prejšnje imenovanje delegiranih tožilk oziroma tožilcev.

Državnotožilski svet, ki izbira med prijavljenimi kandidati in predlog posreduje vladi, je namreč ob objavi ponovljenega razpisa opozoril, da je ta nezakonit. Kot je sporočil, bi ob odsotnosti razlage zakonskih določb s strani sodišča s ponovnim odločanjem sledil vladni arbitrarni razlagi predpisov in s tem pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju.

Vlada se s kandidatoma najprej ni hotela seznaniti, spremenila je tudi zakon o državnem tožilstvu, ki je za kandidate za evropske tožilce dodal nov pogoj – znanje angleškega jezika na ravni C1, a se je izkazalo, da tudi to izpolnjujeta. Vlada je na koncu postopek razveljavila, kar je pripeljalo tudi do odstopa ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič. Oštir Frank Elerjeva naj bi sicer v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim zaradi preiskovanja premoženja Janeza Janše.