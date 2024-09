Ministrstvo prejelo številne pripombe na predlog zakona o psihoterapiji

Predlog zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti je v javni razpravi, ki se je končala konec avgusta, naletel na ostre kritike. Pristojno ministrstvo številne prejete pripombe še preučuje, so pojasnili. Med drugim se te tičejo izobrazbe in usposabljanja psihoterapevtov.

OGLAS

Ministrstvo s predlogom zakona, katerega cilj je večja dostopnost psihoterapevtske obravnave, med drugim uvaja poklic psihoterapevt in klinični psihoterapevt. Vpeljuje tudi nosilca pooblastila, ki bi psihoterapevtom podeljeval licence. Tako psihoterapevti kot klinični psihoterapevti bi za opravljanje dejavnosti morali imeti veljavno licenco ter bi morali biti vpisani v register psihoterapevtov in kliničnih psihoterapevtov. Predlog zakona določa več pogojev za pridobitev licence, med katerimi sta ustrezna izobrazba in usposabljanje za samostojno izvajanje obravnave. Tako bi kandidati za pridobitev licence morali imeti izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnem študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza tej ravni izobrazbe in je v skladu z zakonom uvrščena najmanj na raven osem. Morali bi skupno opraviti najmanj 1900 ur različnih usposabljanj. Številne zveze, organizacije in strokovna združenja so medtem do predloga kritični.

Psihoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand

'Psihoterapija bi morala biti samostojen poklic na različnih področjih' Delitvi psihoterapevtov na dva poklica so med javno razpravo nasprotovala številna druga združenja in zveze. Tako na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana in Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije menijo, da je psihoterapija samostojen poklic na različnih področjih. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije pozdravljajo namero zakonodajalca, da uredi področje psihoterapije. "Otrokov razvoj je edinstven in neponovljiv. Zamujeni dnevi, tedni, meseci, v Sloveniji celo leta, lahko posameznika zaznamujejo za vse življenje," so poudarili v nedavnem sporočilu za javnost. Ministrstvo so pozvali, naj zakon med drugim uredi tako, da bo psihoterapevtsko pomoč nudil otrokom in mladostnikom v stiski ter zagotovil ustrezno število psihoterapevtov, usposobljenih za delo z otroki.

Klinični psihologi vztrajajo pri delitvi klinične psihoterapije in psihoterapije Toda več strokovnih združenj opozarja, da to ni dovolj. Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo, Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Združenje psihoterapevtov Slovenije so v ponedeljkovem sporočilu za javnost znova opozorili, da predlog zakona niža izobrazbene standarde za zdravljenje ljudi z duševnimi motnjami, torej občutljivo skupino. Tako bodo ljudi, ki so zboleli za depresijo, motnjami hranjenja ali psihotičnimi motnjami, še naprej obravnavali posamezniki, ki so po osnovni izobrazbi lahko gradbeniki, ekonomisti ali diplomanti zasebnih neakreditiranih študijskih programov, so navedli. Ministrstvu so predlagali, naj predlog zakona spremeni tako, da postavi jasno ločnico med klinično psihoterapijo in psihoterapijo. Želijo si, da bi klinično psihoterapijo še naprej regulirala področna zdravstvena zakonodaja kot dejavnost v zdravstvu, psihoterapijo pa bi v predlogu preimenovali v psihosocialno svetovanje in jo dovolili izven zdravstva, denimo ljudem kot pomoč pri osebnostni rasti.