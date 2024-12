Ministrstvo prenovilo pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj

Občine in javni stanovanjski skladi lahko po novem na razpisih ponudijo stanovanja tudi osebam, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini oziroma izven območja delovanja sklada. Po pojasnilih ministrstva s to spremembo občinam omogočajo, da v sklopu zasledovanja družbenih in razvojnih ciljev povečajo možnosti za privabljanje ljudi, zaposlenih v deficitarnih poklicih, ter spodbujajo priseljevanje prebivalstva.

"S tem želimo žrtvam nasilja v družini omogočiti, da se preselijo v novo okolje, s čimer se povečata njihova varnost in možnost, da zaživijo novo življenje," so izpostavili na ministrstvu.

"V prenovljenem pravilniku smo dvignili premoženjski cenzus za najem neprofitnega stanovanja in ohranitev neprofitne najemnine v času najema. S tem smo razširili krog upravičencev do neprofitnih stanovanj in povečali njihovo dostopnost, s čimer želimo vplivati na večjo družbena vključenost v stanovanjskih skupnostih," so še zapisali na ministrstvu.

V prenovljenem pravilniku je kategorija oseb s trajnim obolenjem opredeljena kot posebna prednostna kategorija in ni več vključena v kategorijo socialnih razmer. "S tem dajemo občinam, stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam možnost, da se sami odločijo, ali bodo to kategorijo uvrstili v razpis kot prednostno kategorijo. S to spremembo pravilnika želimo nasloviti problematiko zlorab pri prijavah na razpise za neprofitna stanovanja," so pojasnili.