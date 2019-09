Ministrstvo: Prepoved Termitu velja do prilagoditve naprave, ne do 13. oktobra

Župan Občine Moravče Milan Balažic je v torek po pogovoru z okoljskim ministrom Simonom Zajcem dejal, da prepoved obdelave odpadkov, ki jo je na podlagi ugotovitev Arsa izrekel inšpektorat za okolje in prostor, Termitu poteče 13. oktobra. Danes se je odzvalo okoljsko ministrstvo in njegove navedbe demantiralo.

"Odločba velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja," so zapisali na okoljskem ministrstvu in dodali, da ne držijo navedbe medijev, ki so povzeli Balažica, da odločba velja do 13. oktobra. Termit se je na odločbo pritožil, pritožbo pa zdaj obravnava drugostopenjski organ na ministrstvu.

Minister Zajc je pred časom odredil prednostno obravnavo pritožb tako podjetja Kemis kot podjetja Termit. "Ministrstvo je odločitev o pritožbi Kemisa že sporočilo, odločitev glede Termita pa bo znana v 14 dneh. Druga stopnja lahko odločbo potrdi ali zavrne in vrne v ponovno odločanje," so še zapisali na ministrstvu.

Tako kot ministrstvo je navedbe Balažica že v torek zavrnilo tudi podjetje Termit. "Prepoved velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja," so zapisali v odzivu na Balažiceve besede.