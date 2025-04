Ministrstvo bi novo sodno palačo gradilo v javno-zasebnem partnerstvu

S projektom javno-zasebnega partnerstva za novo sodno palačo želi ministrstvo rešiti prostorsko problematiko treh ljubljanskih sodišč, okrožnega, okrajnega ter delovnega in socialnega sodišča. Med ključnimi razlogi zanj v javnem pozivu navaja razpršenost poslovnih prostorov, visoke najemnine pa tudi dotrajanost in neustreznost poslovnih prostorov, tako tistih, ki jih ministrstvo najema v ožjem centru Ljubljane, kot tistih, ki so v lasti države.

Kot izhaja iz poziva, želi ministrstvo z investicijskim projektom zaposlenim in obiskovalcem zagotoviti ustrezne delovne pogoje, potrebno stopnjo varnosti, rešiti dolgotrajno prostorsko stisko prvostopenjskih sodišč v Ljubljani, urediti komunikacijske poti sodišč znotraj objekta in združiti vsa prvostopenjska sodišča na isti lokaciji.