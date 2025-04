Ministrstvo pripravilo 31 smernic za izboljšanje zdravstva

Generalna direktorica direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlasta Mežek je pojasnila, da morajo biti smernice sicer pripravljene do konca avgusta, a so z njihovo pripravo letos pohiteli, da bi imeli deležniki v procesu dogovarjanja, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in izvajalci zdravstvene dejavnosti, dovolj časa za usklajevanje.

Na ministrstvu si želijo, da bi bil za leto 2026 ponovno sprejet splošni dogovor. Mežek je dejala, da ima dogovor večjo težo in željo po uresničevanju, saj se o njem dogovorijo in se z njim vsi strinjajo. V zadnjih treh letih se namreč niso uspeli dogovoriti, zato je vlada za leta 2023, 2024 in 2025 sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev.

Ministrstvo je v smernicah izpostavilo ključne naloge, za katere želijo, da se uveljavijo v splošnem dogovoru in tudi širše. Med drugim so opredelili spremembe plačilnih modelov. "Vse v smeri boljše dostopnosti oziroma spodbude izvajalcem, da opravijo več programov, da zagotovijo hitrejšo obravnavo in s tem vstop bolnikov v zdravstveni sistem," je v izjavi za medije povedala Mežek.

En del smernic se nanaša na kakovost v zdravstvu, in sicer na ministrstvu želijo, da bi se kazalniki kakovosti v letu 2026 digitalizirali. Po besedah Mežek se bodo tako podatki zbirali v centralni sistem, kar bo omogočilo primerjavo izvajalcev in izmenjavo dobrih praks med njimi. Za bolniki pa bo to na dolgi rok pomenilo boljšo obravnavo, saj bodo izvajalci lahko ugotovili, na katerih področjih so šibki, in nadgradili način zdravljenja.