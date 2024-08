Ministrstvo pripravlja ukrepe za optimizacijo gradnje nove infekcijske klinike

Izvajalca Kolektor Koling in CGP sta dela po dodatku k pogodbi začela 22. aprila, ob tem pa sta začela tudi posamezna dela iz osnovne pogodbe. Tako se na gradbišču po navedbah ministrstva izvaja izgradnja začasnih dostopov do objekta, v kateri se nahaja klinični oddelek za gastroenterologijo, pa tudi ureditev gradbišča, rušitev objekta laboratorija, različna odstranjevalna dela na zunanjih površinah na vzhodnem delu gradbišča, izkop gradbene jame za izvedbo varovanja gradbene jame ter izvedba varovanja gradbene jame.

Dela po osnovni pogodbi in s tem torej gradnja prizidka k ljubljanski infekcijski kliniki pa so se začela 1. julija. V okviru načrta za okrevanje in odpornost je treba vse mejnike, cilje in aktivnosti, vezane na načrt, zaključiti do 31. avgusta 2026. Do takrat mora biti nova infekcijska klinika torej operativna, so pojasnili na ministrstvu.

"Na ministrstvu se zavedamo kratkih rokov izvedbe in zahtevnosti izvedbe projekta, zato smo pristopili k pripravi ukrepov za optimizacijo izvedbe del," so poudarili. Na projektu so sklenjene pogodbe za svetovalni inženiring in "supernadzor". Skupaj z izvajalcem so identificirali možne ukrepe optimizacije procesov, ki bodo zagotavljali izvedbo projekta v okviru doseganja mejnikov, so napovedali. Kakšni konkretno bodo ukrepi, pa niso pojasnili.