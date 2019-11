Ministrstvo prodaja 103 rabljena vozila

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javno zbiranje ponudb za 103 rabljena vozila in 80 avto in moto plaščev. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh vozil in plaščev v celoti, izhodiščna cena je 56.882 evrov, so sporočili z ministrstva.

Seznam vozil, med katerimi je najstarejše letnik 1991, najnovejše pa letnik 2014, je objavljen na spletni strani ministrstva. Upoštevali bodo vse ponudbe, ki bodo na naslov ministrstva prišle do 9. decembra do 12. ure. Ponudniki morajo priložiti tudi potrdilo o plačani varščini v višini 10 odstotkov izhodiščne cene. Javno odpiranje ponudb bo 10. decembra ob 9. uri na ministrstvu.