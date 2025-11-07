Ministrstvo prodaja 89 rabljenih vozil, a kupiti je treba vse skupaj

Seznam premičnin, za katere na notranjem ministrstvu iščejo kupce, je dolg. Na njem najdemo avtomobile znamk audi, renault, volkswagen, toyota, BMW, ford, škoda in citroen, mazda in honda, pa motorje, kolesa in kombije ter tudi 40 let stare počitniške prikolice, ki jih ocenjujejo na vsega 24 evrov.

Cene se sicer gibljejo od nekaj deset pa tja do slabih 5000 evrov, skupaj pa vrednost ponujenih prevoznih sredstev ocenjujejo na 126.636 evrov.

Naprodaj so tudi nerabljeni avto- in motoplašči. Za 155 kosov želijo iztržiti 4560 evrov,11.160 evrov pa je ocenjena vrednost prav tako nerabljenih rezervnih delov. Pod črto: 142.356 evrov.

Priložnost se zdi preveč dobra, da bi jo izpustili, a za veliko večino le na prvi pogled. Možen je namreč samo odkup vseh premičnin skupaj.

Nahajajo se na Vodovodni cesti 93a v Ljubljani, možno se je dogovoriti za njihov ogled. Ponudbe na ministrstvu sprejemajo do ponedeljka, 1. decembra, do 15. ure na naslovu ministrstva Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.