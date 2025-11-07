Svetli način
Ministrstvo prodaja 89 rabljenih vozil, a kupiti je treba vse skupaj

, 07. 11. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
17

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja 89 rabljenih prevoznih sredstev, med njimi so osebni in patruljni avtomobili, motorji in kolesa, kombiji in transportna vozila, prodajo tudi nerabljene avtoplašče in motoplašče ter nerabljene rezervne dele. Izhodiščna cena za vse predmete skupaj je 142.356 evrov, so navedli na ministrstvu.

Policijski vozni park (simbolična slika)
Policijski vozni park (simbolična slika) FOTO: Aljoša Kravanja

Seznam premičnin, za katere na notranjem ministrstvu iščejo kupce, je dolg. Na njem najdemo avtomobile znamk audi, renault, volkswagen, toyota, BMW, ford, škoda in citroen, mazda in honda, pa motorje, kolesa in kombije ter tudi 40 let stare počitniške prikolice, ki jih ocenjujejo na vsega 24 evrov. 

Cene se sicer gibljejo od nekaj deset pa tja do slabih 5000 evrov, skupaj pa vrednost ponujenih prevoznih sredstev ocenjujejo na 126.636 evrov. 

Naprodaj so tudi nerabljeni avto- in motoplašči. Za 155 kosov želijo iztržiti 4560 evrov,11.160 evrov pa je ocenjena vrednost prav tako nerabljenih rezervnih delov. Pod črto: 142.356 evrov. 

Priložnost se zdi preveč dobra, da bi jo izpustili, a za veliko večino le na prvi pogled. Možen je namreč samo odkup vseh premičnin skupaj. 

Nahajajo se na Vodovodni cesti 93a v Ljubljani, možno se je dogovoriti za njihov ogled. Ponudbe na ministrstvu sprejemajo do ponedeljka, 1. decembra, do 15. ure na naslovu ministrstva Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Notranje ministrstvo prodaja vozil rabljena vozila patruljni avtomobili licitacija
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
07. 11. 2025 18.04
-1
Vsa ta krama sploh ni njihova ampak so jo ukradli ljudem skozi kazni in davkov ter zasegi..... torej prodajajo nekaj kaj ni njihovo pa se to nemore kupit navaden clovek.
ODGOVORI
0 1
Lark
07. 11. 2025 18.00
+4
Valjda, zakaj bi imeli dražbo in iztržili 2-3x več. Nima smisla, kdo pa rabi učinkovitost...
ODGOVORI
4 0
Ales Ciril
07. 11. 2025 17.59
Linka pa niste dali, eee?
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
07. 11. 2025 17.59
Pop.Generalnega direktorja.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
07. 11. 2025 17.58
+4
V Žabjaku bodo kupili in ustanovili pp Žabjak.,za generalnega furektorja pa postavili Poklukarja.
ODGOVORI
4 0
zmerni pesimist
07. 11. 2025 17.56
+5
A lahko ostanejo istih barv potem kupim
ODGOVORI
5 0
jutri_pa_res
07. 11. 2025 17.56
+1
Napise in lučke pustijo gor?
ODGOVORI
1 0
Darko32
07. 11. 2025 17.52
-2
Tukaj je potrebno biti jasen. Če POLICIJA prodaja dotrajana vozila je potrebno dotično osebo ostro kazniovati in poslati v zapor. Namreč narod se kaznuje, če imajo vozilo dotrajano in se jih obtožuje za vraga in pol. SOačsno pa vidimo, d a prodajajo vozila, katera so v bistvu samo še za odpad in nič drugega. Zato bi bilo dobro, da se enkrat razčisti glede garancije in podtaknjene nekvalitetnega proizvoda, kar nedvomno v tem primru gre. Ko vidiš kdo vse upravlja z temi vozili in vidiš kako se obnašajo do vozila se človek resno sprašuje ali ima dotični voznik sto pik.
ODGOVORI
2 4
Big dick
07. 11. 2025 17.54
+1
Lepo, vzdržujejo krožno gospodarstvo in smeti na cesto spravljajo.
ODGOVORI
1 0
Brus123
07. 11. 2025 18.00
+2
Kot uporabnik vozila, povem, da so uničena do konca. Upam, da ne bo kdo kupil.
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
07. 11. 2025 17.50
+5
V Dobruški vasi in Šentjerneju so že sklicali sestanek, verjetno bodo sedaj oni odprli novo policijsko postajo.
ODGOVORI
5 0
Anion6anion
07. 11. 2025 17.46
+4
Predvidevam da bodo policisti odslej vozili tvingo
ODGOVORI
4 0
Dr.Rugelj
07. 11. 2025 17.42
+5
In kdo bi si želel te dotrajane kante ?
ODGOVORI
6 1
Podlesničar
07. 11. 2025 17.45
+0
Vsak balkanec 🤦‍♂️
ODGOVORI
4 4
Ricola Swiss
07. 11. 2025 17.56
+1
Mi iz Dobruške vasi in Šentjerneju.
ODGOVORI
1 0
