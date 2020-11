Ministrstvo raperja Zlatka izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi

Raperja Zlatka Ćordića, ki je eden vidnejših protestnikov proti ukrepom vlade, je ministrstvo za kulturo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi. Čeprav ima odločbo o veljavnosti statusa do sredine leta 2022, je ministrstvo ocenilo, da ne izpolnjuje več pogojev, saj naj bi preveč svojega časa namenjal aktivnostim, ki niso povezane z opravljanjem kulturne dejavnosti. Zlatko razloge za odločitev ministrstva vidi v svojem aktivizmu in glasnem nasprotovanju vladni politiki.

Zlatan Ćordić, ki je javnosti bolje znan kot raper Zlatko, je od ministrstva za kulturo prejel odločbo, v katerem mu sporočajo, da so ga izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi. Z izbrisom mu tako preneha tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost. Kot je Zlatko zapisal na družbenem omrežju Facebook, so to storili kljub temu da ima odločbo o veljavnosti statusa do sredine leta 2022.

Ministrstvo naj bi po preverjanju pogojev ugotovilo, da samozaposleni Zlatko ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi. Po oceni ministrstva naj bi Zlatko v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid. Ćordić je ob tem na Facebooku objavil odločbo, v kateri še piše, da dejavnosti osebe, ki ne sodijo v okvir področja po 4. členu ZUJIK in so sočasno lahko tudi protipravna ravnanja in ravnanja, ki se preganjajo z kazensko pravno zakonodajo, ne morejo uživati posebnega statusa na področju samozaposlenih v kulturi.

icon-expand Zlatko je eden vidnejših nasprotnikov vladnih ukrepov. FOTO: Miro Majcen

Zlatko obrazložitev ministrstva zavrača, saj je letos izdal že svoj 11. studijski album, ki ga je poimenoval Julijan Mak. "Žalostno in malomarno je s strani ministra, da tako pomembno funkcijo razvrednoti, ker sem v resnici le opravljal svojo državljansko dolžnost," je zapisal. Kot je še dodal, je po njegovem mnenju naloga kulturnika, da nastavlja ogledalo družbi in koristi svobodo govora. "Če mi želijo vzeti status, ker koristim svojo demokratičnost in želim biti aktiven državljan, ki ne rešuje problemov doma na kavču, sem ponosen in vam sporočam, da niti malo ne obžalujem svojega aktivizma," je zaključil Zlatko. Ćordić je sicer v zadnjem času eden od vidnejših protestnikov proti ukrepom vlade. Pred dnevi so nanj leteli očitki zaradi sledenja direktorju NIJZ MIlanu Kreku na ljubljanskih ulicah. Med zastavljanjem vprašanj o ukrepih zoper epidemijo je Kreka snemal, video pa nato objavil na Facebooku. NIJZ je dogodek obsodil in ga prijavil pristojnim oblastem, Ćordić pa se je Kreku opravičil.

Zlatkovo dejanje so obsodili tudi v Društvu novinarjev Slovenije. "Vsako predstavljanje za novinarja, ko nekdo to ni, ocenjujemo za neprimerno, neetično in tudi v škodo novinarskemu poklicu,"so poudarili.