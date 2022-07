Ministrstvo razkrilo, koliko sredstev so med epidemijo prejeli verski uslužbenci

Ministrstvo za kulturo je pripravilo odgovor vlade na poizvedbo zagovornika načela enakosti glede zaznane neenake obravnave pripadnikov Cerkva in drugih verskih skupnosti v obdobju od 1. januarja 2018 do vključno 30. aprila letos.

Zagovornika je med drugim zanimalo, kako je vlada v omenjenem obdobju izpolnjevala obvezo, da imajo Cerkve in druge verske skupnosti enake pravice in obveznosti in kako je vzpostavljala odprt in trajen dialog ter razvijala oblike trajnega sodelovanja s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi. Na vlado se je obrnil tudi z vprašanjem, kako je po prenehanju delovanja sveta vlade za dialog o verski svobodi uresničevala široko dialoško obravnavo zadev s področja verske svobode ter katere registrirane Cerkve in druge verske skupnosti je gmotno podprla skladno z določili zakona o verski svobodi.

V gradivu, pripravljenem za obravnavo na vladi, ministrstvo navaja, da je vlada v navedenem obdobju vzpostavljala odprt in trajen dialog in razvijala oblike trajnega sodelovanja s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi. V ta namen je tudi ustanavljala svete vlade. V obdobju od 1. januarja 2018 do 18. junija 2020 je deloval svet vlade za dialog o verski svobodi, od 19. maja 2021 do 20. maja 2022 pa svet vlade za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo in svet vlade za odprta vprašanja z Evangeličansko cerkvijo AV v Republiki Sloveniji, z avtohtonima verskima skupnostma v Republiki Sloveniji, med drugim navaja ministrstvo.