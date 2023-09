Ministrstvo razloga za podaljšanje subvencionirane vozovnice ne vidi

V odgovoru na vprašanje, ali bodo poziv dijaške in študentske organizacije upoštevali, so nam z ministrstva za okolje, podnebje in energijo sporočili , "da menijo, da dijaki zaključnih letnikov v septembru nimajo posebnih šolskih/študijskih obveznosti".

V pojasnilu navajajo, da pouk v srednjih šolah poteka od septembra do junija, zato so se v preteklih letih s prevozniki dogovorili, pozneje pa tudi zapisali v zakonodajo, da veljajo subvencionirane vozovnice za dijake tudi v poletnih mesecih (julij, avgust). "S tem smo jih želeli spodbuditi, da tudi med počitnicami uporabljajo javni potniški promet," še navajajo in dodajajo, da sicer pobude Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in Študentske organizacija Slovenije (ŠOS) še niso prejeli. "Ko jo bomo, jo bomo preučili in se nato odločili o tem, ali je treba sistem, ki je trenutno v veljavi, spremeniti ali ne, konkretneje, proučili bomo tudi utemeljenost subvencioniranih mesečnih vozovnic v septembru."

Kaj zahtevajo v DOS in ŠOS?

V odprtem pismu so v pozivu, ki se nanaša na izboljšanje sistema subvencioniranih dijaških vozovnic za dijake zaključnih letnikov srednje šole, zapisali, da so zaskrbljeni glede trenutnega stanja in zato predlagajo spremembo, ki bi precej zmanjšala finančno breme dijakov ter jim omogočila enakopravno koriščenje subvencije do 30. septembra, kot velja njihov status dijaka.

"Dijaki, ki prehajajo z dijaškega na študentski status, se na nas obračajo zaradi pomanjkljivosti v sistemu subvencioniranih dijaških vozovnic. Čeprav jim status dijaka velja vse do konca septembra, trenutni sistem ne omogoča uporabe subvencioniranih vozovnic za medkrajevni potniški promet v tem mesecu. To pomeni, da so dijaki v septembru prisiljeni plačati polni znesek vozovnice, kar znaša 70 evrov, namesto običajnih 35 evrov, kar velja za preostali del šolskega oziroma študijskega leta. Dijaki bi vozovnice v tem obdobju lahko koristili v namen priprave na študij. Naši organizaciji menita, da je obstoječe stanje finančno obremenjujoče za dijake ter njihove družine, še posebej v času, ko se že sicer soočajo z vrsto stroškov v zvezi s pripravami na študij. To nepošteno breme vpliva na dijake in njihove družine ter v končni fazi tudi zmanjšuje dostopnost do izobraževanja."

Zato pozivajo k podaljšanju upravičenosti do subvencionirane mesečne vozovnice za dijake zaključnih letnikov vse do 30. septembra.