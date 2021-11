Ministrstvo razveljavilo gradbeno dovoljenje za šest metrov kanala C0

"Kar se tiče vlade oz. SDS dela te vlade, se je očitno odločil, da bo z vsemi možnimi topovi startal na župana, ne glede na to, da delajo škodo Ljubljani, " je bil do poteze na današnji novinarski konferenci v Ljubljani kritičen Zoran Janković .

Kot je poudaril, ima Mestna občina Ljubljana (Mol) z EU in državo že tri leta sklenjeno pogodbo za projekt povezovalnega kanala C0 v Ljubljani z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice. "Mi imamo praktično za vse aglomeracije gradbena dovoljenja, imamo izbrane izvajalce, gre za prenovo in izgradnjo kanalizacije na 261 cestah po Ljubljani. S tem, ko bo projekt zaključen, bomo dosegli 98-odstotno pokritost objektov s kanalizacijo," je izpostavil.

V Vodicah in Medvodah so po njegovih besedah blizu zaključku gradnje, v Ljubljani pa nekje pri 60 odstotkih, pri čemer ga nameravajo po županovih besedah v letu in pol zaključiti. Kot je dodal, imajo na občini pet pravnomočnih gradbenih dovoljenj, od 12 kilometrov kanala C0, ki gre skozi Ljubljano, jih je 10 kilometrov skoraj že izvedenih.

"Za vrh tega smešenja samih sebe pa smo dobili odlok, po katerem nam je okoljsko ministrstvo razveljavilo gradbeno dovoljenje za šest metrov. Poudarjam, dolžino šest metrov," je danes dejal Janković. Ker ugovor zoper sklep ni mogoč, je občina, kot je dejal župan, vložila tožbo.