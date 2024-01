PRENOS V ŽIVO: Stavka upravnih enot: uredili boste lahko le najnujnejše

Stavkali bodo na več upravnih enotah. Stavko so napovedali že na upravnih enotah Krško, Radovljica, Celje, Maribor, Velenje, Logatec, Bled, Mozirje, Slovenska Bistrica, Žalec, Vransko, Sevnica, Metlika, Kranj, Grosuplje, Gornja Radgona, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Kočevje, Domžale, Radovljica, Cerknica.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je v torek povedal, da jim je državni sekretar z ministrstva za javno upravo Jure Trbič zagrozil, da stavka ne bo plačana. Verk je to ocenil kot slabo popotnico za kakršna koli nadaljnja pogajanja. Čeprav predvideva, da se bodo v naslednjih dneh najverjetneje še sestali, pa meni, da stavka kljub temu najverjetneje bo, glede na to, da vlada vztraja, da denarja ni in da tudi ne bo nobenih ločenih pogajanj.

V času stavke bodo na upravnih enotah izvajali naslednje nujne naloge: naloge s področja matičnih zadev (prevoz pokojnega v tujino; vpis rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino), naloge s področja javnega reda (izdaja osebne izkaznice ali potnega lista iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini), naloge s področja prometa (izdaja vozniškega dovoljenja iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini), s področja urejanja prebivališč (prepoznani postopki urejanja zakonskega prebivališča), s področja evidenc tujcev (vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence – prvo dovoljenje, vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu), potrjevanje podpor podpisov volivcev in s področja financ (telefonska preverba takse za izdan sklep v zadevi življenjske ogroženosti).

Pojasnil je, da bi jim za preklic stavke vladna stran morala nekaj ponuditi, pri čemer je izpostavil, da so se v drugih delih javnega sektorja večinoma že dogovorili in poiskali rešitve za najslabše plačane in jim zagotovili plačilo nad minimalno plačo. Referent na upravni enoti pa je, ko začne z delom, uvrščen štiri plačne razrede pod minimalno plačo.

Kaj zahtevajo?

Verk je poudaril, da so upravne enota najslabše plačan sistem v državni upravi. Njihova zahteva pa je, da se najnižje plačanim zagotovi plačilo nad minimalno plačo, za strokovnjake z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo, ki odločajo v upravnih postopkih, pa se zagotovi primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih. Kot je dejal, ne gre za velik strošek, če primerjamo z "razmetavanjem denarja za računalnike" in "slavnim zaslužkarskim nakupom podrtije na Litijski cesti".

Predlog vladne strani, da bi počakali in to vprašanja reševali v okviru pogajanj o sistemu plač v javnem sektorju, zanje ni sprejemljiv. Ob ponudbi za kadrovsko pomoč najbolj obremenjeni ljubljanski upravni enoti z dodatnimi petimi ljudmi pa Verk opozarja na veliko število nerešenih upravnih postopkov. Na ljubljanski upravni enoti jih po njegovih navedbah stoji 14.000. Ob tem je opozoril, da zaradi zamud, denimo pri reševanju gradbenih zadev, nastaja tudi gospodarska škoda.

Zaposleni na nekaterih upravnih enotah so nazadnje stavkali novembra, a od takrat po Verkovih besedah v pogajalskem procesu ni bilo napredka. Tako so se za vnovično stavko sprva odločili na ljubljanski upravni enoti, pridružili pa se jim bodo tudi zaposleni na več drugih upravnih enotah.