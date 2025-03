Krajše čakalne dobe le 'statistična prevara?'

Mladi zdravniki Slovenije so minulo nedeljo na Facebooku objavili zapis, v katerem vladi in ministrstvu za zdravje očitajo statistično prevaro pri navajanju podatkov o zmanjšanju števila nedopustno dolgo čakajočih. Podatki o nižjem številu čakajočih naj bi bili namreč rezultat spremembe pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Pravilnik je med drugim dopustno čakalno dobo pri stopnji zelo hitro podaljšal s 14 na 30 dni. Uvedli pa so tudi drugačno beleženje nedopustno dolgih čakalnih dob. Po novem pacient nedopustno dolgo čakajoč postane šele, ko število dni od uvrstitve na čakalni seznam preseže najdaljšo dopustno čakalno dobo. Pri stopnji redno ta znaša 180 dni, pri stopnji hitro pa 90 dni.

Povedano drugače – če denimo pacienta zdravstvena ustanova na storitev s stopnjo redno naroči čez dve leti, ta prvih 180 dni čakanja še ni zaveden kot nedopustno dolgo čakajoči. Po prejšnjem pravilniku pa bi bil pacient kot nedopustno dolgo čakajoči zaveden že prvi dan od uvrstitve na čakalni seznam.

Tako podatki pred spremembo pravilnika avgusta 2024 in po njej niso primerljivi. To potrjujejo tudi na ministrstvu. Zato so v današnjem sporočilu za javnost primerjali podatke po spremembi pravilnika, in sicer podatke z 31. avgusta lani in 28. februarja letos.