Ministrstvo še ni sprejelo odločitve o namembnosti stavbe na Litijski

Glede nadaljnje rabe stavbe na Litijski, ki jo je treba temeljito obnoviti, je odprtih več možnosti, vendar ne za uporabo pravosodnih organov, za katere zagotavljajo prostorske pogoje, so na ministrstvu za pravosodje pojasnili za STA. Možnosti so povezane z uporabo drugih državnih organov, ki so prav tako v prostorski stiski.

Pravosodni organi so jasni, da v stavbi ne morejo poslovati. Poleg tega je zadnja analiza prostorske problematike sodišč na območju Ljubljane ponovno potrdila, da je edina ustrezna rešitev izgradnja nove sodne stavbe, s katero bodo zagotovili, da bodo vsa sodišča delovala le na dveh lokacijah, torej na Tavčarjevi v Ljubljani in v novi sodni stavbi.