Ministrstvo sindikatu: policisti so ustrezno cepljeni in zaščiteni

Kot so danes zapisali na ministrstvu, cepljenje policistov načrtujejo in zagotavljajo v skladu s predpisanimi obveznostmi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma ministrstva za zdravje. Pri tem presojo, katere nalezljive bolezni predstavljajo nevarnost za zdravje posameznikov in katera cepljenja so priporočena, opravi medicinska stroka, na ministrstvu pa so jo dolžni upoštevati, so dodali.

Za zaposlene, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnostim okužbe (kot so npr. pripadniki posebne policijske enote, specialne enote, policisti nadzorniki državne meje in drugi), redno izvajajo cepljenje proti hepatitisu B in klopnemu meningoencefalitisu. V določenem obsege za zaposlene, ki lahko prihajajo v stik s človeškimi iztrebki oziroma delajo z odpadki, izvajajo tudi cepljenja proti hepatitisu A, v spremenjenih razmerah pa tudi druga cepljenja glede na priporočila, so navedli na ministrstvu.

Med dejavniki tveganja, zaradi katerih izvajajo cepljenja, upoštevajo tudi oceno tveganja za pojav nalezljivih bolezni med migranti. Poleg rednih usposabljanj na tem področju so bila za določene skupine policistov na terenu, ki prihajajo v stik z migranti, ter za zaposlene v ministrstvu in policiji, ki opravljajo delo v centru za tujce in azilnem domu, opravljena tudi dodatna usposabljanja za poglobitev znanja o preventivnih in zaščitnih ukrepih ter postopkih za zmanjšanje tveganja za nalezljive bolezni.

Glede opreme so na ministrstvu pojasnili, da pri njenem izboru upoštevajo stopnjo zaščite, ki ustreza dejanskemu tveganju za morebitno okužbo pri opravljanju dela. Pri tem osebno varovalno opremo, kot so zaščitne maske, rokavice in kombinezoni, stalno nabavljajo glede na potrebe in je uslužbencem na razpolago ves čas.

Sindikat policistov Slovenije je namreč v ponedeljek pozval, naj policiste, ki delajo z migranti, dodatno preventivno cepijo. Opozorili so tudi, da so vojakom, ki sodelujejo v mešanih patruljah, na voljo nekatera cepljenja, ki policistom niso, ter pozvali k določitvi protokola za ravnanje policista ob sumu na nalezljivo bolezen. O tem so danes poročali tudi v oddaji Svet na Kanalu A.