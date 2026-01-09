Ministrstvo: Slovenske šole so varne

Po informacijah ministrstva je šola ob dogodku ustrezno ukrepala, pri čemer je prvenstveno poskrbela za varnost dijakinj in dijakov ter nemudoma obvestila ustrezne institucije, so sporočili z ministrstva. "Šole v Sloveniji imajo kakovostno podporo pri zagotavljanju spodbudnega in varnega učnega okolja, opredeljene varnostne protokole za dosledno ravnanje ob pojavih nasilja," so zapisali. Glede na stanje v posameznem okolju ministrstvo srednjim šolam na njihovo prošnjo prav tako zagotovi sredstva za varnostnika oziroma tehnično opremo za varnost. Kljub oceni, da so slovenske šole varne, po mnenju ministrstva ne gre prezreti, da do pojavov medvrstniškega nasilja prihaja tudi izven šole.

Na ministrstvu menijo, da je dolgoročno edina pot vsakodnevno preventivno delo z otroki in mladostniki. "Vrednote strpne komunikacije, nenasilja, sodelovanja in reševanja konfliktov umeščamo v vrtce in šole, pomembno pa je, da se udejanjajo tudi na vseh ostalih ravneh družbenega življenja," so še zapisali na ministrstvu. Dijak soboške srednje šole naj bi danes med poukom z nožem poškodoval dijakinjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni ob 9.40, osumljenega pa so kmalu zatem prijeli. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana. Dogodek intenzivno preiskujejo, dijaki pa so že v dopoldanskih urah v spremstvu policije zapustili šolo.

Varuh: Šola mora ostati varno okolje

Varuh človekovih pravic z veliko zaskrbljenostjo spremlja informacije o primeru nasilja na srednji šoli v Prekmurju. Današnji napad je po njegovem pretresljiv opomin, da nasilje v šolskem prostoru ni abstrakten problem, temveč realna in nevarna grožnja, ki zahteva odločen in pravočasen odziv odgovornih. Šola mora ostati varno okolje, opozarja.

Napad z nožem na šoli FOTO: Sobotainfo