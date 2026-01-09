Ministrstvo: Slovenske šole so varne

Po informacijah ministrstva je šola ob dogodku ustrezno ukrepala, pri čemer je prvenstveno poskrbela za varnost dijakinj in dijakov ter nemudoma obvestila ustrezne institucije, so sporočili z ministrstva.
"Šole v Sloveniji imajo kakovostno podporo pri zagotavljanju spodbudnega in varnega učnega okolja, opredeljene varnostne protokole za dosledno ravnanje ob pojavih nasilja," so zapisali. Glede na stanje v posameznem okolju ministrstvo srednjim šolam na njihovo prošnjo prav tako zagotovi sredstva za varnostnika oziroma tehnično opremo za varnost. Kljub oceni, da so slovenske šole varne, po mnenju ministrstva ne gre prezreti, da do pojavov medvrstniškega nasilja prihaja tudi izven šole.
Na ministrstvu menijo, da je dolgoročno edina pot vsakodnevno preventivno delo z otroki in mladostniki. "Vrednote strpne komunikacije, nenasilja, sodelovanja in reševanja konfliktov umeščamo v vrtce in šole, pomembno pa je, da se udejanjajo tudi na vseh ostalih ravneh družbenega življenja," so še zapisali na ministrstvu.
Dijak soboške srednje šole naj bi danes med poukom z nožem poškodoval dijakinjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni ob 9.40, osumljenega pa so kmalu zatem prijeli. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana. Dogodek intenzivno preiskujejo, dijaki pa so že v dopoldanskih urah v spremstvu policije zapustili šolo.
Varuh: Šola mora ostati varno okolje
Varuh človekovih pravic z veliko zaskrbljenostjo spremlja informacije o primeru nasilja na srednji šoli v Prekmurju. Današnji napad je po njegovem pretresljiv opomin, da nasilje v šolskem prostoru ni abstrakten problem, temveč realna in nevarna grožnja, ki zahteva odločen in pravočasen odziv odgovornih. Šola mora ostati varno okolje, opozarja.
"Varuh stalno poudarja, da je nasilje, zlasti v šolah, absolutno nesprejemljivo, saj mora šola ostati varno okolje za učenje, razvoj in zaščito otrok. Pravica do osebne varnosti in telesne nedotakljivosti ima v takšnih okoliščinah posebno težo," so pri Varuhu človekovih pravic navedli v odzivu na današnji napad na dijakinjo prekmurske srednje šole.
Dogodek v Prekmurju kaže, da so preventivni ukrepi nujni, so dodali v uradu. Spomnili so, da je Varuh že leta 2022 ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočilo, naj se sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled nad tem, kaj učenci vnašajo v šolski prostor, predvsem pa pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola.
Ministrstvo je priporočilo Varuha upoštevalo in pripravilo novele zakona o osnovni šoli, ki to predvideva. Veljati je začela s šolskim letom 2025/2026. Varuh ocenjuje, da pregled torb, če je izveden sorazmerno, strokovno, transparentno in ob jasnih pravilih, ni kršitev dostojanstva dijakov, temveč razumen poskus preprečevanja nasilja in zaščite potencialnih žrtev, so navedli.
Varuh poudarja, da mora biti v središču obravnave tovrstnih dogodkov zaščita žrtve, zagotovitev njene varnosti ter ustrezna strokovna podpora. Obenem je nujno, da se tudi do povzročitelja nasilja pristopi odgovorno, s ciljem preprečevanja ponavljanja nasilnih ravnanj, ob upoštevanju njegove starosti in razvojnih okoliščin.
"Pričakujemo, da bodo šola, center za socialno delo in drugi pristojni organi ravnali usklajeno in strokovno ter da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi za razjasnitev okoliščin dogodka in preprečevanje podobnih primerov v prihodnje," so še navedli pri Varuhu.
Dijak soboške srednje šole naj bi danes med poukom z nožem poškodoval dijakinjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni ob 9.40, osumljenega pa so kmalu zatem prijeli. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana. Dogodek intenzivno preiskujejo, dijaki pa so že v dopoldanskih urah v spremstvu policije zapustili šolo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.