Slovenija

Ministrstvo: Slovenske šole so varne

Ljubljana/Murska Sobota, 09. 01. 2026 16.26 pred 51 minutami 3 min branja 16

Avtor:
STA M.V.
Matura, srednja šola, opravljanje izpita

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v splošnem ocenjuje, da so slovenske šole varne, zavedajo pa se, da do nasilnih dogodkov lahko pride. Po primeru nasilja na srednji šoli v Prekmurju poudarjajo, da "moramo do nasilnih dogodkov dosledno izkazovati netoleranco", dolgoročna pot pa je preventivno delo z otroki in mladostniki. Izjavo o pomenu varnosti v šolah je podal tudi Varuh človekovih pravic.

Po informacijah ministrstva je šola ob dogodku ustrezno ukrepala, pri čemer je prvenstveno poskrbela za varnost dijakinj in dijakov ter nemudoma obvestila ustrezne institucije, so sporočili z ministrstva.

"Šole v Sloveniji imajo kakovostno podporo pri zagotavljanju spodbudnega in varnega učnega okolja, opredeljene varnostne protokole za dosledno ravnanje ob pojavih nasilja," so zapisali. Glede na stanje v posameznem okolju ministrstvo srednjim šolam na njihovo prošnjo prav tako zagotovi sredstva za varnostnika oziroma tehnično opremo za varnost. Kljub oceni, da so slovenske šole varne, po mnenju ministrstva ne gre prezreti, da do pojavov medvrstniškega nasilja prihaja tudi izven šole.

Preberi še 15-letnik dijak z nožem napadel dijakinjo in jo lažje poškodoval

Na ministrstvu menijo, da je dolgoročno edina pot vsakodnevno preventivno delo z otroki in mladostniki. "Vrednote strpne komunikacije, nenasilja, sodelovanja in reševanja konfliktov umeščamo v vrtce in šole, pomembno pa je, da se udejanjajo tudi na vseh ostalih ravneh družbenega življenja," so še zapisali na ministrstvu.

Dijak soboške srednje šole naj bi danes med poukom z nožem poškodoval dijakinjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni ob 9.40, osumljenega pa so kmalu zatem prijeli. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana. Dogodek intenzivno preiskujejo, dijaki pa so že v dopoldanskih urah v spremstvu policije zapustili šolo.

Varuh: Šola mora ostati varno okolje

Varuh človekovih pravic z veliko zaskrbljenostjo spremlja informacije o primeru nasilja na srednji šoli v Prekmurju. Današnji napad je po njegovem pretresljiv opomin, da nasilje v šolskem prostoru ni abstrakten problem, temveč realna in nevarna grožnja, ki zahteva odločen in pravočasen odziv odgovornih. Šola mora ostati varno okolje, opozarja.

Napad z nožem na šoli
Napad z nožem na šoli
FOTO: Sobotainfo

"Varuh stalno poudarja, da je nasilje, zlasti v šolah, absolutno nesprejemljivo, saj mora šola ostati varno okolje za učenje, razvoj in zaščito otrok. Pravica do osebne varnosti in telesne nedotakljivosti ima v takšnih okoliščinah posebno težo," so pri Varuhu človekovih pravic navedli v odzivu na današnji napad na dijakinjo prekmurske srednje šole.

Dogodek v Prekmurju kaže, da so preventivni ukrepi nujni, so dodali v uradu. Spomnili so, da je Varuh že leta 2022 ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočilo, naj se sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled nad tem, kaj učenci vnašajo v šolski prostor, predvsem pa pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola.

Ministrstvo je priporočilo Varuha upoštevalo in pripravilo novele zakona o osnovni šoli, ki to predvideva. Veljati je začela s šolskim letom 2025/2026. Varuh ocenjuje, da pregled torb, če je izveden sorazmerno, strokovno, transparentno in ob jasnih pravilih, ni kršitev dostojanstva dijakov, temveč razumen poskus preprečevanja nasilja in zaščite potencialnih žrtev, so navedli.

Varuh poudarja, da mora biti v središču obravnave tovrstnih dogodkov zaščita žrtve, zagotovitev njene varnosti ter ustrezna strokovna podpora. Obenem je nujno, da se tudi do povzročitelja nasilja pristopi odgovorno, s ciljem preprečevanja ponavljanja nasilnih ravnanj, ob upoštevanju njegove starosti in razvojnih okoliščin.

"Pričakujemo, da bodo šola, center za socialno delo in drugi pristojni organi ravnali usklajeno in strokovno ter da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi za razjasnitev okoliščin dogodka in preprečevanje podobnih primerov v prihodnje," so še navedli pri Varuhu.

Dijak soboške srednje šole naj bi danes med poukom z nožem poškodoval dijakinjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni ob 9.40, osumljenega pa so kmalu zatem prijeli. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana. Dogodek intenzivno preiskujejo, dijaki pa so že v dopoldanskih urah v spremstvu policije zapustili šolo.

šole varnost ministrstvo

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
09. 01. 2026 17.21
Ključno vprašanje. Je napadalec v preteklosti kazal kake znake odklonskih ravnanj, predvsem takšnih z elementi nasilja? V kolikor je odgovor pritrdilen, kaj so šole, starši, zdravstveni sistem storili, da bi se stanje izboljšalo, oziroma ne eskaliralo? Redko do hujših odklonskih ravnanj pride brez predhodnih indicov! Žal pa se ti spregledajo, ali pa ostanejo brez ustreznega epiloga.
Odgovori
0 0
bb5a
09. 01. 2026 17.15
Šole so varne, šolarji pa v nevarnosti...
Odgovori
+1
1 0
Vera10
09. 01. 2026 17.04
Varne so verjetno samo za tiste, ki so zaprti v pisarnah, za otroke pa ne, ker se take stvari potem ne bi dogajale. Po tragediji v Beogradu so hrvati isto govorili, da so jim šole varne pa so potem prav tako imeli smrtno žrtev, isto zaradi napada z nožem...
Odgovori
+2
2 0
Osr4n
09. 01. 2026 17.03
Ha! Slovenske šole varne, zdravnikov v ukc več kot zadosti, plače visoke...pa res smo druga Švica no
Odgovori
+2
2 0
jank
09. 01. 2026 17.02
V šolah je bilo in bo zmeraj vsaj nekaj nasilja. Naj se javi tisti, ki je hodil v šolo brez nasilja. Skrbi pa lahko, če bi se pri nas nasilje "amerikaniziralo".
Odgovori
+1
2 1
kovanec
09. 01. 2026 17.00
Sedaj bodo vsa poročila imeli razna omizja kaj je tu šlo narobe in kaj bi morali postoriti da se to ne bi več dogajalo. Psihologi bodo kot vedno imeli strokovno mnenje, ki ne bo prineslo rešitve. Žal v tem sodobnem svetu smo že vsi toliko pametni, da nam že škodi. Če otrok ne ve, da mora ubogati učitelja in ne obratno so za to odgovorni starši, če otrok ne ve kdo ga hrani in mu daje odlične pogoje za življenje je razvajen, če otrok ve katere so njegove pravice in ne ve kaj so njegove dolžnost je kriva zakonodaja torej parlament. Kazen je namenjena prevzgoji, nagrada pa motivaciji. Disciplina je sestavni del vzgoje in napredovanja.
Odgovori
0 0
NotMe
09. 01. 2026 17.00
Seveda da so. Le kaj se bo zgodilo lumpiju? Ti, ti ,ti? En teden brez risank, mislim, tiktoka? Karkoli manj od popravnega doma in sojenja za poskus umora in ko odraste, pri 18, komplet odsedet, je posmeh vsem žrtvam nasilja.
Odgovori
+1
1 0
blue3dragon
09. 01. 2026 16.59
Pri nas je vse in povsod varno, samo posamezni dogodki pa te izjave demantirajo.
Odgovori
0 0
ma?erugl
09. 01. 2026 16.59
Niso varne in prosim ne lazite sami sebi!!!
Odgovori
+4
4 0
misterbin
09. 01. 2026 16.57
Kako lahko trdijo da so šole varne če vidimo kaj se dogaja
Odgovori
+5
5 0
eurosapiens
09. 01. 2026 16.47
kdor stanuje blizu kakšne osnovne ali srednje šole lahko vidi da šole niso varne ... vedno več je nasilja in vandalizma ... tega se iz pisarn ministrstva ne vidi
Odgovori
+8
8 0
Morgoth
09. 01. 2026 16.44
Zelo varne, ja🤡 sploh tiste, kjer je veliko albatrosev🤡🤡🤡
Odgovori
+7
7 0
EU Dig. Cenzura
09. 01. 2026 16.43
Jaja. NAJ BI BILE!
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
09. 01. 2026 16.42
zal, niso
Odgovori
+5
5 0
PoldeVeliki
09. 01. 2026 16.42
Pod Golobizmom ni nihče več varen. Vsakodnevno iz meje v notranjost pripeljejo več avtobusov ljudi brez dokumentov kjer se potem lahko prosto sprehajajo. Je to varnost ?
Odgovori
+6
7 1
E.Nigma
09. 01. 2026 16.40
Ministrstvo: Slovenske šole so varne. Kot cela država. Sploh, če imaš nož pri sebi ali pa bokser.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
