Slovenija

Ministrstvo: Trditve o razlaščanju in vračanju sredstev so absurdne

Ljubljana, 19. 11. 2025 13.50 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
33

Na spletu se pojavljajo pozivi, naj ljudje ne podpišejo soglasij za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, češ da bodo s tem razlaščeni ali da bodo svojci po smrti morali vračati sredstva. "Gre za popolnoma neresnične in absurdne trditve," poudarjajo na ministrstvu za solidarno prihodnost, minister Maljevac pa ugiba, kakšno vlogo imajo pri tem politični nasprotniki.

Dolgotrajna oskrba
Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

Na ministrstvu za solidarno prihodnost opozarjajo na širjenje zavajajočih informacij o dolgotrajni oskrbi. Te so se, ugotavljajo, v zadnjih dneh pojavile predvsem na družbenih omrežjih in med ljudi vnašajo nepotreben strah.

Kot so pojasnili na novinarski konferenci, ki so jo sklicali posebej v ta namen, se na spletu pojavljajo pozivi, naj ljudje ne podpišejo soglasij za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, češ da bodo s tem razlaščeni ali da bodo svojci po smrti morali vračati sredstva. "Gre za popolnoma neresnične in absurdne trditve," poudarjajo.

"Storitve dolgotrajne oskrbe so financirane iz posebne blagajne za dolgotrajno oskrbo, v katero vsi prispevamo mesečni prispevek. Za uporabnike ni nikakršnih dodatnih finančnih obveznosti. Ravno nasprotno, večina položnic v domovih starejših bo po prevedbi nižjih v povprečju med 200 in 800 evri," so še pojasnili.

Preberi še 'Z januarjem lahko pričakujejo od 200 do 800 evrov nižje položnice'

"Namen sistema dolgotrajne oskrbe je, da ljudem omogoča bolj dostopne storitve. Širjenje strahu je neodgovorno. Ne bi bil presenečen, če za tem stojijo politične akcije, s katerimi želijo spodkopavati reformne ukrepe aktualne vlade," je ob tem poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Prebivalke in prebivalce zato poziva, naj podatke preverjajo pri uradnih virih in se v primeru vprašanj obrnejo na številko 114, kjer so na voljo vse potrebne informacije o pravicah in postopkih v sistemu dolgotrajne oskrbe.

dolgotrajna oskrba ministrstvo za solidarno prihodnost Simon Maljevac zavajajoče informacije financiranje
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
19. 11. 2025 15.12
+1
Nhajmo zavajati javnost. DRŽAVA in državno pravobranilstvu je ljudem, kateri so imeli pomoč in to starejšim tik pred smrtjo dala denar. Potem pa so isti denar z obrastmi nazaj pobirali. Poglejmo malo zemljiške knjige in delo URŠKINIH KAMERADOV kaj počenjajo. Pa to je na dnevni bazi. Vpletena je celotna javna uprava v to. Zato javni poziv vsem: JAVNO POVEJTE KATERIM NAŠIM SODRŽAVLJANOM STE POBRALI DENAR IN SE VNJIŽILI NA PREMOŽENJE IN KOLIKO JE TEH PRIMEROV IN KAJ STE NAREDILI. A žal je v to vpleten prav JANŠA in SDS.
ODGOVORI
1 0
devote
19. 11. 2025 15.08
+2
komunist je vedno razlascal in vedno bo. tudi zdaj!!
ODGOVORI
4 2
Smuuki
19. 11. 2025 15.05
+1
V ustavi nam jasno piše da je vsak lahko voljen in da ima vsak pravico voliti. Odkar je svoboda je v domovih za ostarele ta pravica kršena. Je tudi to absurd?
ODGOVORI
3 2
Pajo_36
19. 11. 2025 15.02
-1
To ti SDSovci k ne znajo brat. Vsaj 430.000 jih je v SLO na žalost, dokaz je bil zadnji referendum. Potrdiš zakon iz Jugoslavije, ki je bolj ugoden za prejemnike, ne potrdiš pa novega zakona, ki je bolj ugoden za proračun. V firmah iammo velike probleme s takimi ljudmi, rekla kazala, bog ne daj da da elektroprivreda kake formule obračuna štroma. To je višek napora in višek kaj zmorejo, oz. ne zmorejo tega oni. Samo nagon znajo, to je: razmnoževanje, hrana, njiva, cerkev, doma pržgat Noro 24, in dramirat. Kar je bilo v tem mandatu, kar so dramirali, se ni nič uresničilo.
ODGOVORI
3 4
frenk7
19. 11. 2025 15.02
+2
Janšizem je najnižja intelektualna in kulturna oblika političnega nasilja nad normalnimi državljani.
ODGOVORI
6 4
frenk7
19. 11. 2025 15.02
+1
Laž in korupcija sta nesmrtni duši janšizma, farških in starih komunistov, ki so rak rana naše države,
ODGOVORI
5 4
AlNiCo
19. 11. 2025 15.01
-1
Ko desničar nima nobene moči prične lagati, podtikati , se tožariti,... Pričakovano
ODGOVORI
4 5
frenk7
19. 11. 2025 15.01
+1
janšizem je izredno družbeno škodljiv v vseh pogledih in na vseh področjih.…
ODGOVORI
6 5
frenk7
19. 11. 2025 14.59
-1
janševci ne morejo sprejeti dejstva, da so zavozili dolgotrajno oskrbo in da je Maljevcu uspelo,..... Bravo Maljevac,.. Bravo vlada.
ODGOVORI
5 6
frenk7
19. 11. 2025 14.58
+1
Tovarna zla in laži dela z vso paro,....
ODGOVORI
4 3
lana2013
19. 11. 2025 14.52
+8
Mene samo zanima kako je lahko tako brezvezen zakon brez velikega haloja sploh bil sprejet, za zaprtje trgovin so bile mislim da 2x volitve in sedaj se ponovno pogovarjajo da bi pustili odprte, za tako pomembno stvar pa kar na hitro in še to vse to plačujemo mi DAVKOPLAČEVALCI.... če je res vse transparento naj pokažejo koliko so pobrali denarja v mesecu in kam je vse šel. To je ena velika kraja naše netto plače!!
ODGOVORI
11 3
Alfa ?arli
19. 11. 2025 15.08
+2
Ste ktepko zašla zdaj je tema o dolgotrajni oskrbi.😆
ODGOVORI
2 0
Gutenberg
19. 11. 2025 14.48
-1
Kliči na 114 (pritisnite 1) za dolgotrajno oskrbo, od ponedeljka naprej bo ta številka 114 (pritisnite 2) na voljo tudi za evtanazijo ...
ODGOVORI
3 4
Andrej Lon?ar3
19. 11. 2025 14.47
-5
Kaj pa če je vse res...?
ODGOVORI
2 7
ptičar
19. 11. 2025 14.45
+1
Že zdej domovih manjka negovalcev.novih ni in jih ne bo.ni niti enga procenta da jim vrjamem da bojo vsi mel oskrbo.ni sanse.mal bo takih....velik bo pa tud omejenih.že zj komj furajo pa se tud začel ni 🤣🤣🤣....
ODGOVORI
2 1
Bombardirc1
19. 11. 2025 14.42
+0
Desnica itak ves čas zavaja in laže.
ODGOVORI
9 9
deny-p
19. 11. 2025 14.46
+1
Levica pa obljublja....
ODGOVORI
5 4
ptičar
19. 11. 2025 14.48
-1
In obenem tud zavaja ker od obljub so samo davki
ODGOVORI
1 2
Alfa ?arli
19. 11. 2025 15.09
+2
Janṣ̌izem je veliko slabši.
ODGOVORI
2 0
Sirhakel7
19. 11. 2025 14.39
+2
Zdaj ne vem ali se je to kaj spremenilo ampak včasih so prejemnikom socialne pomoči dejansko dali plombo na nepremičnino..
ODGOVORI
4 2
denden
19. 11. 2025 14.43
+3
Že, ampak dolgotrajna oskrba ni socialna pomoč.
ODGOVORI
4 1
bronco60
19. 11. 2025 14.37
-2
Kakor je nekaj dobrega za vse pomoči potrebne ljudi, ta desni takoj minirajo. Ni čudno, da jih nobeden ne mara.
ODGOVORI
7 9
ptičar
19. 11. 2025 14.42
+1
Noben🤣....levi ste nevarni....
ODGOVORI
4 3
Slovenska pomlad
19. 11. 2025 14.36
+1
SDS so vendarle absurdni lažnivci vedno in povsod.
ODGOVORI
8 7
kr nekdo
19. 11. 2025 14.36
+1
ta zakon bi moral v presojo. kdo bo lahko koristil? nisem našel novega podatka ampak že leta 2023 je bilo prošenj več kot 32.000. no kapacitete postelj v sloveniji je nekje 20.000. No če mal na prste prešteješ ugotovimo, da bi rabili vsaj še enkrat več kapacitet pa bi jih še vedno 10.000 ostalo brez oskrbe v domu. v glavnem rešitev ni za vse enaka in je diskriminirana z vse tiste, ki bi si želeli v dom pa žal ne bodo nikoli sprejeti. so pa današnji podatki verjetno še slabši
ODGOVORI
3 2
Kumul
19. 11. 2025 14.31
-5
Prvič slišim za ta namigovanja, so pa Levica govorili o nacionalizaciji. Zdaj sicer Mi, socialisti je bil kolovodja teh idej. Ne bi me nič čudilo.
ODGOVORI
2 7
slim386
19. 11. 2025 14.38
-1
Janez je tudi govoril o vojni kako je potrebna. Prav tako je organiziral izlete po poteh AVNOJ pa to..
ODGOVORI
3 4
Gutenberg
19. 11. 2025 14.46
+1
Na rdeče partizanske izlete hodi leva stran v Dražgoše.
ODGOVORI
1 0
