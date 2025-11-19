Ministrstvo: Trditve o razlaščanju in vračanju sredstev so absurdne

Na ministrstvu za solidarno prihodnost opozarjajo na širjenje zavajajočih informacij o dolgotrajni oskrbi. Te so se, ugotavljajo, v zadnjih dneh pojavile predvsem na družbenih omrežjih in med ljudi vnašajo nepotreben strah.
Kot so pojasnili na novinarski konferenci, ki so jo sklicali posebej v ta namen, se na spletu pojavljajo pozivi, naj ljudje ne podpišejo soglasij za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, češ da bodo s tem razlaščeni ali da bodo svojci po smrti morali vračati sredstva. "Gre za popolnoma neresnične in absurdne trditve," poudarjajo.
"Storitve dolgotrajne oskrbe so financirane iz posebne blagajne za dolgotrajno oskrbo, v katero vsi prispevamo mesečni prispevek. Za uporabnike ni nikakršnih dodatnih finančnih obveznosti. Ravno nasprotno, večina položnic v domovih starejših bo po prevedbi nižjih v povprečju med 200 in 800 evri," so še pojasnili.
"Namen sistema dolgotrajne oskrbe je, da ljudem omogoča bolj dostopne storitve. Širjenje strahu je neodgovorno. Ne bi bil presenečen, če za tem stojijo politične akcije, s katerimi želijo spodkopavati reformne ukrepe aktualne vlade," je ob tem poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.
Prebivalke in prebivalce zato poziva, naj podatke preverjajo pri uradnih virih in se v primeru vprašanj obrnejo na številko 114, kjer so na voljo vse potrebne informacije o pravicah in postopkih v sistemu dolgotrajne oskrbe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.