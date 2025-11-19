Ministrstvo: Trditve o razlaščanju in vračanju sredstev so absurdne

Na ministrstvu za solidarno prihodnost opozarjajo na širjenje zavajajočih informacij o dolgotrajni oskrbi. Te so se, ugotavljajo, v zadnjih dneh pojavile predvsem na družbenih omrežjih in med ljudi vnašajo nepotreben strah.

Kot so pojasnili na novinarski konferenci, ki so jo sklicali posebej v ta namen, se na spletu pojavljajo pozivi, naj ljudje ne podpišejo soglasij za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, češ da bodo s tem razlaščeni ali da bodo svojci po smrti morali vračati sredstva. "Gre za popolnoma neresnične in absurdne trditve," poudarjajo.

"Storitve dolgotrajne oskrbe so financirane iz posebne blagajne za dolgotrajno oskrbo, v katero vsi prispevamo mesečni prispevek. Za uporabnike ni nikakršnih dodatnih finančnih obveznosti. Ravno nasprotno, večina položnic v domovih starejših bo po prevedbi nižjih v povprečju med 200 in 800 evri," so še pojasnili.