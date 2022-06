Ministrstvo umaknilo soglasje za tožbe glede neprijavljenih shodov

Ministrstvo za notranje zadeve je umaknilo soglasje za prve tožbe, vložene zoper posameznike, za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih, so sporočili z ministrstva. Kot so pojasnili, je nova ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar s tem sledila stališčem državnega odvetništva, pravne službe ministrstva in varuha človekovih pravic.

Notranje ministrstvo se je pod vodstvom nekdanjega ministra Aleša Hojsa namreč odločilo, da od domnevnih organizatorjev protestnih shodov terja povračilo stroškov policijskega varovanja. Državno odvetništvo je pred koncem lanskega leta vložilo prvo takšno tožbo. Ustavno sodišče pa je medtem presodilo, da so bili vladni odloki o omejitvi gibanja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja covida-19 v delu, v katerem so prepovedovali shode, neskladni z ustavo. icon-expand Petkovi protesti v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert Protestnik Jaša Jenull je pred dnevi za medije potrdil, da še vedno prejema finančne kazni zaradi domnevne organizacije protestov. Tretji tožbeni zahtevek policije je znašal 34.000 evrov. Obenem je vsak teden prejel še množico glob v višini od 500 do 750 evrov.