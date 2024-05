Ministrstvo upoštevalo priporočila Darsa: državni upravi priporoča delo od doma

Ministrstvo za javno upravo zaradi pričakovanega povečanega prometa na slovenskih avtocestah ta mesec organom državne uprave priporoča hibridni način dela, torej tudi delo od doma, če to dopušča narava delovnega procesa. Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so izpostavili že ta četrtek, ko je zaradi praznika v nekaterih državah dela prost dan. S tem so na ministrstvu očitno upoštevali priporočilo, ki jim ga je konec aprila posredoval Dars.

Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so poleg tega četrtka izpostavili še 17., 20. in 30. maj. FOTO: Bobo icon-expand

Ministrstvo za javno upravo je zaradi predvidenega povečanega prometa na slovenskih avtocestah v tem mesecu ministrstvom in njihovim organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam s ciljem prispevati k razbremenitvi prometa posredovalo dopis. V dopisu priporoča, da se javnim uslužbencem v organih državne uprave v skladu s smernicami za hibridni način dela v organih državne uprave, ki jih je vlada sprejela avgusta 2022, in internimi akti na najbolj prometno obremenjene dneve v maju omogoči delo od doma, če to dopušča narava delovnega procesa. Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so poleg tega četrtka izpostavili še 17., 20. in 30. maj.

Po ocenah Darsa bodo najbolj prometno obremenjeni dnevi četrtek, 9. maja (vnebohod), petek, 17. maja (petek pred binkoštnimi prazniki), ponedeljek, 20. maja (binkoštni ponedeljek) in četrtek, 30. maja (sv. rešnje telo), ko imajo številne evropske države dela proste dneve in počitnice. "V navedenih dneh so prazniki v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem in na Hrvaškem ter počitnice v Nemčiji, Švici in Belgiji," so pred dobrim tednom dni za 24ur.com pojasnili na Darsu.