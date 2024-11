Ministrstvo: Uredili smo vprašanje izplačevanja dnevnic

OGLAS

Slovenska policija FOTO: Bobo icon-expand

"S sistemsko rešitvijo, ki smo jo dogovorili v dialogu s socialnimi partnerji, smo odgovorili na odprta vprašanja in različne prakse, ki so se v zvezi z obračunom dnevnic pojavljale skozi čas," so zapisali v sporočilu za javnost. Pravijo, da so pri pregledu obračunavanja izplačil tako v Policiji kot tudi na splošno v javni upravi ter pregledu organizacije in narave dela v Policiji upoštevali tudi opozorila in stališča policijskih sindikatov. Glede na zaključke so pripravili spremembe pogodbe o zaposlitvi z določitvijo, kdaj se dnevnice izplačujejo in kdaj ne, so še dodali.

V preteklih dneh smo namreč poročali, da varnostniki Centra za varovanje in zaščito za razliko od varnostnikov predsednika vlade ne dobivajo dnevnic za Slovenijo. Poleg tega pa vodilni od njih zahtevajo, da delajo več, kot bi po zakonu lahko. Inšpektorat za delo je namreč v izrednem pregledu, o katerem smo izvedeli neuradno, ugotovil več nepravilnosti in zato uvedel postopek o prekršku. Več kot 70 ur na teden, štiridnevno zaporedno delo od jutra do večera in brez zakonskih 11 ur počitka. "Gre za policijski Marinblu," je bil oster predsednik Sindikata policistov, ki je opozoril, da utrujeni in nenaspani varnostniki ne ogrožajo le svoje varnosti, pač pa tudi varnost funkcionarjev, nad katerimi bdijo. Denimo predsednico države in Državnega zbora, notranjega in obrambnega ministra ter zunanjo ministrico.