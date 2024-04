Ministrstvo v letošnjem letu dovolilo odstrel 176 medvedov

" Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta, zato je vsak nenadzorovan poseg v populacijo prepovedan. Ker pa je gostota vrste rjavega medveda na ozemlju Slovenije med najvišjimi znanimi v svetu in konfliktov ni možno preprečiti zgolj s preventivnimi ukrepi, je ministrstvo sledilo mnenju stroke in izdalo odločbo za nadzorovan odvzem iz narave z odstrelom na območjih z veliko gostoto medveda ," so pojasnili.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo odločbo, ki v letošnjem letu predvideva odvzem 176 medvedov iz narave. To je sicer manj kot lani, ko so dovolili odvzem 230 medvedov.

Lovišča za letošnji odvzem so na jugu Slovenije, kjer je bila dokazana večja gostota populacije in s tem konfliktov. Obsegajo zahodno visoko kraško, primorsko, notranjsko, kočevsko-belokranjsko, novomeško, zasavsko in posavsko območje.

Poseg v populacijo rjavega medveda je izjemoma dovoljen, če je treba zagotoviti varnost in zdravje ljudi ter zmanjšati škodo na premoženju ljudi. Medvedi se namreč zaradi številčnosti na določenih naseljenih območjih prebivalcem lahko preveč približajo, zaradi česar prihaja do konfliktov.

"Ob dejstvu, da je populacija medveda v Sloveniji v ugodnem ohranitvenem stanju in je odvzem iz narave v celoti nadzorovan, s čimer je onemogočen tako imenovani trofejni lov, stroka soglaša, da gre za najbolj primeren način uravnavanja populacije. Vse ostale možnosti, kot so na primer preselitev na drugo mesto v naravi, sterilizacija, zadrževanje v ujetništvu, niso sprejemljive in zadovoljive možnosti," so še sporočili z ministrstva.

Pri izdaji odločbe so v celoti sledili strokovnemu mnenju Zavoda za gozdove Slovenije, v katerem je ta za leto 2024 predlagal odvzem 176 medvedov iz narave na območju 178 lovišč. Prav tako so upoštevali mnenje Zavoda RS za varstvo narave ter študijo o stanju populacije medveda, ki so jo pripravili na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

S tem se približujemo ciljnemu številu populacije rjavega medveda v Sloveniji, ki znaša 800 osebkov. To število po mnenju stroke zagotavlja ugodno varstveno stanje populacije po eni strani in hkrati po drugi strani zagotavlja zdravje in varnost ljudi ter preprečevanje resne škode, so zaključili na ministrstvu.