Ministrstvo v nakup dodatnih 99 lahkih oklepnih vozil Oshkosh

Kot smo že poročali, je Slovenija letos spomladi prevzela 38 lahkih oklepnikov Oshkosh ameriškega proizvajalca, za katere je ministrstvo za obrambo plačalo 30 milijonov evrov. Na vozilih so našli tudi nekaj tehničnih napak, ki pa so bile odpravljene. Trenutno čakajo na oborožitveno opremo, SV pa bo vozila v polno uporabo po zagotovilih ministrstva prevzela prihodnje leto. Na ministrstvu tudi zavračajo očitke glede zapletov pri prevzemnih postopkih in zatrjujejo, da ti potekajo po ustaljenih smernicah za prevzem blaga.

Danes pa je ministrstvo za obrambo sporočilo, da bo Slovenska vojska v prihodnjih letih na podlagi novelirane Taktične študije srednje bataljonske skupine SV in potreb SV dobila še dodatnih 99 oshkoshev. "14. septembra 2021 je bil podpisan sporazum z Vlado ZDA za nakup 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil 4x4 proizvajalca Oshkosh. Nakup je predviden v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 in Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018–2023." Kot pojasnjujejo, se z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 med drugim zagotavljajo tudi finančna sredstva za nakup omenjenih lahkih oklepnih vozil.

"V novelaciji investicijskega programa pa je za nabavo 99 LKOV 4x4 predviden strošek 115 milijonov evrov (brez DDV) oz. 137 milijonov evrov z DDV, v primeru celotne realizacije. V znesku so zajeti nabava vozil, vključno z oborožitvenim sistemom in opremo C4I (strošek Ministrstva za obrambo), stroški usposabljanj, dokumentacije, orodja in opreme za vzdrževanje, rezervni deli (za 2 leti), bojni kompleti streliva ter tehnična in projektna podpora Vlade ZDA."

Podpisani 33-milijonski sporazum vključuje nakup 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil (LOKV), 36 oborožitvenih postaj M153, dokumentacijo, specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervne dele, tehnično podporo ter drugo pripadajočo opremo. Predvideni rok dobave LKOV 4x4 in oborožitvenih postaj M153 je v letih 2023 in 2024, so zapisali v izjavi za javnost.

Levica: Gre za ponovitev afere Patria

Zadnje dogajanje okoli vozil Oshkosh JLTV močno spominja na afero Patria, pa so prepričani v Levici. "Takrat je namreč Slovenija kupila nova vozila, dobavljeni pa so bili stari oklepniki, na katerih se je luščila barva, puščala voda, škripalo vzmetenje itd. Tudi takrat je politični vrh to vedel, a se ni zgodilo nič, dokler o tem niso poročali mediji. Šele takrat so bili dobavljeni oklepniki vrnjeni in dostavljeni novi oklepniki. Da gre tudi pri Oshkoshu za korupcijsko afero, so dali slutiti že postopek nakupa, postopek plačila in rast cene."

V Levici pravijo, da bi moralo ministrstvo, potem ko je opravilo kontrolo kakovosti, vozila zavrniti ter zahtevati nepoškodovana in tehnično ustrezna vozila, a da tega ni storilo. "Še več, po prvi škart dobavi ministrstvo za obrambo v naslednjem mesecu celo načrtuje podpis nove pogodbe o nakupu še 37 takšnih vozil, in to za 45,5 milijonov evrov, kar je še bistveno več od 32 milijonov evrov, kolikor znaša pogodbena vrednost že dostavljenih 38 dobavljenih vozil."

Ponovili so, da Slovenija tega orožja ne potrebuje, zato so sklicali skupno nujno sejo Odbora za obrambo in Komisije za nadzor javnih financ. Na seji bodo med drugim zahtevali vrnitev oklepnikov ZDA, odstop od podpisa novih pogodb in revizijo postopka nabave.