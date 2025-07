Kupili bomo dva nova helikopterja za nujno pomoč podjetja Leonardo

Pri tej ponudbi so bile v neskladju z naročnikovo zahtevo nekatere tehnične specifikacije. Med drugim v ponudbo ni bil vključen taktični radio TETRA, prav tako helikopterja nista imela nameščenega sistema za spremljanje stanja helikopterja (HUMS) oziroma sistema za uravnoteženje rotorjev, sistem reflektorjev pa je bil v nasprotju z zahtevo naročnika, so pojasnili v obrazložitvi.

Ponudnik Airbus Helicopters Deutschland bi helikopterja sicer dobavil za nekoliko nižjo ceno, 30.365.087,52 evra z DDV, a njegova ponudba ni ustrezala zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, zato so jo izključili iz nadaljnjega postopka, je razvidno iz obrazložitve odločitve ministrstva.

Od podjetja Leonardo je naročnik pridobil nekaj dodatnih dokazil in odločil, da ponudnik izpolnjuje pogoje oz. je ponudba v skladu z zahtevami iz naročila. Tako so se odločili naročilo oddati podjetju Leonardo v skupni ponudbeni vrednosti dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne pomoči in usposabljanja v višini 31.964.000 evrov z DDV ter skupni okvirni dvoletni vrednosti vzdrževanja v višini pet milijonov evrov z DDV z možnostjo povečanja za največ 30 odstotkov.

Zoper odločitev je dovoljena revizija v roku osmih delovnih dni od datuma objave odločitve na portalu javnih naročil, kjer je bila objavljena v torek. O odločitvi ministrstva je prvi poročal portal Info360.