Ministrstvo v odzivu na peticijo akademikov: Nič skupnega z resničnim življenjem

Tuji akademiki so v pismu poudarili, da je vlada v zadnjem času zamenjala direktorje več pomembnih muzejev in raziskovalnega inštituta. Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da je bil pred vsakim imenovanjem izveden javni razpis, nato pa je izbirna komisija ministrstva za kulturo ministru predlagala najprimernejše kandidate, pri čemer je minister vedno sledil njenim predlogom. V skladu z zakonom so izbor kandidatov, ki jih je izbrala izbirna komisija, vedno poslali tudi svetom javnih zavodov, da podajo svoje mnenje o kandidatih. A te so zaradi dolgoletne leve koalicije vedno izbirale leve vlade, zato niso podprli ministrove izbire, ampak so menili, da je ustreznejši drugi kandidat, običajno aktualni direktor.

Podpisnikov peticije, kot so zapisali, glede na to, da "ne poznajo pobližje situacije v Sloveniji, notranjepolitičnih bojev in medijskih manipulacij" , ne obsojajo, "da so bili zavedeni s strani slovenskih radikalnih levo usmerjenih akademikov glede tega, da se akademske svoboščine v Sloveniji zmanjšujejo" .

Ministrstvo pravi, da so novoimenovani direktorji javnih zavodov cenjeni strokovnjaki na svojih področjih

Ob tem poudarjajo, da za ministra mnenja svetov javnih zavodov niso zavezujoča. Njihova vloga je zgolj svetovalna. O novoimenovanih direktorjih javnih zavodov pa so zapisali, da gre za cenjene strokovnjake na svojih področjih, znane tako doma kot v tujini, ki pa se ne uvrščajo v ožji krog političnih kandidatov, imenovanih na te položaje v preteklosti.

Glede ustanovitve muzeja osamosvojitve so zapisali, da bo del praznovanja 30. obletnice samostojnosti Slovenije ter da bodo zanj veljali mednarodni standardi, kustosi v muzeju pa bodo zgodovinarji brez politične pripadnosti. Dodali so, da imajo podobne muzeje številne postkomunistične države, tudi Hrvaška, Latvija in Litva, ter da to "nima nič opraviti z nacionalizmom, temveč da gre za praznovanje svobode in človečnosti".

Na ministrstvu si tudi ne predstavljajo, kako bi imenovanja direktorjev javnih ustanov in ustanovitev neodvisnega muzeja vplivale na akademsko svobodo v Sloveniji. Ob tem so dodali, da je nenavadno, da so zadeve, ki so zapisane v pismu, iste kot zadeve, ki so jih slovenski levičarski aktivisti že obravnavali v podobni peticiji.

"Zato močno sumimo, da podpisani ne razumejo pravilno notranjega dogajanja v naši državi in so zgolj podpisali pismo, ki so ga v Sloveniji napisali Slovenci in za Slovence," so zapisali na ministrstvu ter ob tem poudarili, da "slovenska vlada trdno verjame v avtonomijo in svobodo akademskega sveta, ki v času mandata te vlade ni bila nikoli oslabljena ali ogrožena".