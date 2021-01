Ministrstvo: Vrnitev ZDA k pariškemu sporazumu nov pozitiven element

"Vrnitev ZDA k pariškemu sporazumu bo zagotovo pomenila nov element v okviru procesa za začetek izvajanja pariškega sporazuma in ponovnega sooblikovanja svetovne podnebne politike s strani ZDA,"so na ministrstvu zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

Spomnili so, da so v procesu priprav na začetek izvajanja pariškega sporazuma letos januarja in na konferenco pogodbenic podnebne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) nekatere države že sprejele svoje dolgoročne podnebne strategije ali pa jih intenzivno pripravljajo. Nekatere razvite države so tako že sprejele odločitev o cilju neto ničelnih emisij najkasneje do leta 2050 – poleg EU in njenih držav članic tudi Združeno kraljestvo, Nova Zelandija, Japonska, Južna Koreja in druge.