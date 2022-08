Ministrstvo z novelo v ureditev napredovanj in premeščanj v Policiji

Kot v predlogu novele navaja Ministrstvo za notranje zadeve, želijo z njo zagotoviti, da policisti pridobijo ustrezno višješolsko izobrazbo za delovna mesta, ki jih zasedajo in na katerih se takšna izobrazba zahteva oziroma da se jim ta izobrazba prizna z javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti. Z novelo se tako predlaga, da bodo policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo policist in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in ostalih pravic iz delovnega razmerja, izhaja iz predloga novele.

Med razlogi za predlagano novelo ministrstvo navaja, da je novela zakona o organiziranosti in delu v Policiji iz leta 2016 določila, da morajo policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v šestem tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višješolske izobrazbe, le-to pridobiti do 1. januarja 2023. Delodajalec je po določilih iz omenjene novele dolžan do omenjenega roka vsem policistom, ki so premeščeni na delovna mesta v šestem tarifnem razredu in še nimajo pridobljene šeste stopnje izobrazbe, omogočiti pridobitev navedene izobrazbe, način napredovanja v višje plačne razrede in način premeščanja.

Podatki iz konca junija letos o številu policistov, ki so še na šolanju na Višji policijski šoli, in o številu policistov, ki jih je na izobraževanje še treba napotiti, pa kažejo, da velika večina policistov izobrazbe do 1. januarja 2023 ne bo mogla pridobiti. Trenutno je na šolanju na Višji policijski šoli 370 policistov, ki morajo skladno z veljavno ureditvijo pridobiti višješolsko izobrazbo policist, na izobraževanje pa bi jih bilo treba napotiti še 534.

"Razloge za nastalo situacijo je pripisati zlasti prostorskim in kadrovskim omejitvam Policijske akademije, razmeram glede covida-19 v preteklih dveh letih in objektivnim okoliščinam na strani šolajočih se policistov. Glede na zgoraj navedeno se s predlogom zakona predlaga podaljšanje zakonsko določenega roka oziroma obdobja za izpolnitev obveznosti policistov in delodajalca," med drugim navaja predlagatelj. Iz predloga izhaja, da je predvideno podaljšanje za eno leto.