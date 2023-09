Kako začasno obdavčitev bank pojasnjuje ministrstvo?

Zavedamo se, kako pomemben del finančnega sistema so banke in kakšno vlogo ima njihovo poslovanje za finančno stabilnost države, so zagotovili in dodali, da so predlog oblikovali tudi po posvetovanju s slovenskim bančnim regulatorjem, Banko Slovenije, in da je ta "sprejemljiv tudi z vidika vpliva na bančni sektor in širše finančne stabilnosti".