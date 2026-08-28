Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok

Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. "Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči," je prepričan minister za zdravje Tadej Ostrc.

Kot je Ostrc pojasnil na današnji novinarski konferenci, si želijo vzpostaviti širši model financiranja, da sklad ne bo odvisen samo od enega vira in od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih prilivov, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije in evropska sredstva. Odpira tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil, je dodal.