Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok

Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. "Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči," je prepričan minister za zdravje Tadej Ostrc.
Kot je Ostrc pojasnil na današnji novinarski konferenci, si želijo vzpostaviti širši model financiranja, da sklad ne bo odvisen samo od enega vira in od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih prilivov, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije in evropska sredstva. Odpira tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil, je dodal.
"Pomembno je, da zaradi vzpostavitve sklada ne uvajamo nobenega novega davka," je zatrdil. Dodal je, da morajo osnutek sicer še uskladiti z ministrstvom za finance in drugimi resorji ter z ostalimi koalicijskimi partnerji. Prva koalicijska usklajevanja bodo stekla danes, je napovedal.
Na vprašanje, ali bo za odobritev zdravljenja v tujini še vedno zadolžen zdravniški konzilij za napredna zdravljenja Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je Ostrc pojasnil, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki. Hkrati je dodal, da bo o zdravljenju sicer presodila širša skupina, ki bo odločala v razumno kratkih rokih.
Ministrstvo za zdravje osnutka zakona sicer še ni javno objavilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.