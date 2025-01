Nova shema kakovosti živil in strožje kazni za zavajanje potrošnikov

"Zakon prinaša celovito sistematično ureditev področja hrane v Sloveniji s ciljem izboljšati kakovost, preglednost in trajnost celotnega agroživilskega sektorja. Prvič v zgodovini Slovenije se celotna agroživilska veriga od kmeta do potrošnika obravnava v enem zakonu," je poudarila Čalušić.

Zakon o hrani na splošno prinaša večjo preglednost vsebin, ki so bile nekoliko razpršene po več zakonodajnih aktih, je na današnji predstavitvi predlogov zakonov v Ljubljani dejala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić .

Med pomembnimi novostmi je izpostavila uvajanje ukrepov za zmanjšanje izgub hrane. "Vključujemo spodbujanje donacij hrane, spremljanje količin in kakovosti donirane hrane ter uvedbo certifikata manj odpadne hrane," je pojasnila Čalušić.

"Vzpostavili bomo ukrepe glede sklenitve dogovora s trgovinami, ki imajo nad 400 kvadratnih metrov prostora, da bodo primorane k doniranju hrane. Vzpostavlja se torej pravna podlaga za sprejem strategij in akcijskih načrtov na področju zmanjševanja odpadne hrane in donirane hrane," je dodala generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar.

Nova shema kakovosti: živilo iz živalim prijazne reje

Predlog zakona uvaja tudi novo shemo kakovosti, in sicer živilo iz živalim prijazne reje, ki spodbuja bolj humane in trajnostne prakse pri reji oziroma dobrobiti živali. Vstop v shemo kakovosti je prostovoljen in bo na voljo tistim rejcem, ki želijo izpolnjevati določene višje standarde pod določenimi pogoji in kontrolami, je poudarila Le Marechal Kolar.

"Na novo se ureja celotno poglavje shem kakovosti, ki se usklajujejo z evropsko zakonodajo na tem področju. Novost tega je, da se poenotijo postopki registracije geografskih zaščitenih označb za kmetijske proizvode, živila, vino in žgane pijače," je dejala Le Marechal Kolar.

Predlog prinaša tudi izboljšave na področju označevanja hrane, večjo preglednost in preprečuje zavajajoče trženje in oglaševanje. Po ministričinem mnenju to krepi zaupanje potrošnikov in zagotavlja pošteno konkurenco.

Uvajajo se tudi strožji nadzor in sankcije za kršitelje, poleg finančne kazni tudi prepoved ponovne pridobitve certifikata za eno leto po odvzemu.

Posebno vlogo so namenili tudi varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki bo imel več pristojnosti in več časa za opravljanje svojih nalog, in sicer tri dni v tednu.

S predlogom zakona o varni hrani in krmi se prav tako združuje trenutno razdrobljena zakonodaja. "Zakonodaja je trenutno nepregledna, prav tako pa je tudi zastarela," je dejala generalna direktorica Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj.

Strožje kazni za zavajanje potrošnikov

Predlog zakona vključuje tudi področje prehranskih dopolnil, ki je sicer v pristojnosti ministrstva za zdravje, s katerim je kmetijsko ministrstvo sodelovalo pri pripravi predloga zakona.

Predlog zakona med drugim naslavlja obveščanje javnosti tako s strani izvajalcev dejavnosti kakor pristojnih organov, ko je govora o neskladnih in nevarnih živilih ter tudi v primeru goljufivih praks. Predlog jasneje opredeljuje goljufive prakse in zavajanje potrošnikov ter uvaja strožje sankcije za same kršitelje. Dodatno se ureja področje doniranja krme in področje prodaje na stojnicah ob cestah.