Ministrstvo za delo ima vzvode za pomoč zaposlenim v Safilu

Kot so povedali na ministrstvu za delo, se uslužbenci zavoda po prejemu obvestila z delodajalcem dogovorijo za nadaljnje aktivnosti. Zavod med drugim zaposlene seznani o vseh pravicah, rokih, obveznostih in lokaciji prijave, pravici do nadomestila ter jih informira o prostih delovnih mestih.

Zakon tudi predvideva, da bo delodajalec ustrezno upošteval in vključil predloge in možnosti, ki jih zagotavlja zavod, v sklop rešitev in ukrepov, predvidenih in določenih v programu razreševanja presežnih delavcev. O teh predlogih in ukrepih, ki dopolnjujejo rešitve, predvidene v programu razreševanja presežnih delavcev, mora delodajalec seznaniti tudi sindikate.

Na direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela so dodatno pojasnili, da mora posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev upoštevati delodajalec, ki zaposluje več kot 20 ljudi, če ugotovi, da iz poslovnih razlogov v 30-dnevnem obdobju ne bo več potreboval večjega števila delavcev.

Zaposlenim v Safilu lahko s strani ministrstva pomagajo tudi z vključitvijo v projekta, namenjena spodbujanju vključevanja prav tistih oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Gre za projekta SPIN ter Štartaj kariero s potencialom. Njuna naloga je prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in s tem izboljšanje pogojev za vnovičen vstop na trg dela.

Med ukrepi, ki jih zavod lahko zahteva od delodajalca glede na razmere na trgu dela, je izrecno določen časovni zamik odpovedi pogodb o zaposlitvi presežnim delavcem na obdobje po preteku 60 dni od obvestitve zavoda za zaposlovanje o načrtovanem kolektivnem odpuščanju, kar mora delodajalec tudi upoštevati.

Italijanski lastniki skupine Safilo, ki se ukvarja s proizvodnjo očal, so v četrtek presenetili z napovedjo, da bodo junija zaprli njihov ormoški obrat, kjer dela skoraj 560 ljudi. V lokalnem okolju opozarjajo na socialno katastrofo in pričakujejo pomoč države.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšekje že v petek popoldne obiskal podjetje in z vodstvom družbe govoril o možnostih in morebitnih rešitvah za zaposlene. Ob tem je poudaril, da so javne finance Slovenije stabilne, vlada pa ima na voljo dovolj sredstev za nadaljevanje ukrepov, ki ščitijo delovna mesta.

Rešitve za zaposlene bodo po njegovem šle v treh smereh, pri čemer je najslabša, da bodo morali vsaj začasno na zavod za zaposlovanje. Ob tem bodo preverili različne možnosti prezaposlitve delavcev v druga podjetja, prav tako pa bodo delali na tem, da bi kakšen vlagatelj na tej lokaciji vzpostavil drugo ali podobno proizvodnjo.

V javnosti se je kot ena od možnosti pojavilo velenjsko Gorenje, kjer še vedno zaposlujejo v proizvodnji gospodinjskih aparatov in tovarni televizorjev in bodo predvidoma iskali delavce, predvsem strojnike in voznike delovnih strojev. Kot so pojasnili za Večer, so vsi, ki izpolnjujejo pogoje, dobrodošli, pripravljeni so jim tudi organizirati prevoz, medtem ko o možnosti selitve dela proizvodnje v Ormož ne razmišljajo.