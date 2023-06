'Ministrstvo za delo je kršilo temeljna pravila in dogovore skupine ESS'

"Ekonomsko socialni svet (ESS) uradno ni zaključil s pogajanji," v sporočilu za javnost izpostavljajo delodajalske organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta. Potezo vlade, da zakon o delovnih razmerjih vloži v javno obravnavo, pa označuje za nenavadno.

Izpostavljajo, da je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kršilo temeljna pravila sveta ter tudi dogovore in načela skupine.

"Delodajalska stran je bila v teh pogajanjih v izrazito neenakopravnem položaju in izigrana, saj so bila ministrova zagotovila in dogovori o pogajanjih dokončno prekršena," so zapisali v sporočilu za javnost. Posebej so poudarili, da takšnemu ravnanju nasprotujejo, saj da onemogoča socialni dialog, iskanje kompromisov in doseganje čim bolj širokega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.