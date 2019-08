Ministrstvo za delo v spremembe t. i. štempljanja delavcev

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ob začetku pogajanj o spremembah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti beležijo precej napačnih interpretacij glede predvidenih obveznosti delodajalcev. Te niso nove, poudarjajo.

Obveznost vodenja evidenc oz. "štepmljanje"obstaja že v veljavni zakonodaji, opozarjajo. Delodajalec mora namreč v skladu z veljavnim zakonom med drugim voditi evidenco o izrabi delovnega časa, ki pa ni namenjena zgolj potrebi obračuna plač, temveč je pomembna tudi z vidika zagotavljanja pravic s področja delovnega časa, odmorov in počitkov, pa tudi varnosti in zdravja pri delu, poudarjajo.

Ker je evidenca delovnega časa pomembna kot listina, ki jo je treba predložiti na zahtevo pristojnega organa, med drugim v primerih nadzora izvajanja delovne zakonodaje, in kot listina, na podlagi katere lahko delavci zagotovijo ustrezno izrabo svojih pravic, delodajalci pa izkazujejo skladnost z zakonodajo, ministrstvo načrtuje podrobnejšo opredelitev vodenja evidenc. Rešitev mora biti tako v interesu delavca kot delodajalca, izpostavljajo na tem vladnem resorju.