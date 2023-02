Ministrstvo za digitalno preobrazbo odslej tudi s prostori v Mariboru

Kot je ob odprtju prostorov povedala pristojna ministrica Emilija Stojmenova Duh, ki sicer živi v Mariboru, so to mesto izbrali, ker se v njem ne nazadnje nahajajo prvi superračunalnik v Sloveniji, hkrati tudi eden največjih na svetu, in odlične tehnične fakultete, na voljo pa je tudi veliko kakovostno izobraženih kadrov za področje digitalizacije.

"Nikoli ni bil namen, da bi se zaposleni zdaj vozili iz Ljubljane na delo v Maribor, pač pa bodo tukaj delali tisti, ki so se že zdaj vozili v Ljubljano, zdaj pa jim tega ne bo več treba. Ob tem pa bomo v sklopu načrta za okrevanje in odpornost postali posredniški organ za digitalno preobrazbo, za kar so predvidene dodatne zaposlitve," je pojasnila Stojmenova Duh.

Načrt predvideva zaposlitev dodatnih 29 ljudi, ob tem pa še vedno iščejo nekaj sodelavcev v nekdanji službi za digitalno preobrazbo ter na direktoratu za informatiko, ki je k njim prešel z ministrstva za javno upravo. Gre za še dodatnih 20 delovnih mest, tako da bo po besedah ministrice pri njih, ko in če bodo zapolnili vsa delovna mesta, saj s težavo najdejo primerne kadre, skupaj zaposlenih okoli 315 ljudi.

"Razlogi za to so različni. Marsikdo se ni želel voziti v službo v Ljubljano, prav tako je dejstvo, da se ukvarjamo s področjem, kjer je veliko zanimanja za kadre tudi v zasebnem sektorju, kjer pa so plače neprimerno višje," pravi ministrica in med temi našteva strokovnjake s področja računalništva, informatike in elektrotehnike.

Za okoli tisoč kvadratnih metrov velike prostore bodo mesečno plačevali okoli 11.000 evrov najemnine

Na morebitne očitke o nepotrebnih stroških odgovarja, da bi v vsakem primeru potrebovali dodatne prostore v Ljubljani, kjer jih je že težko najti za primerno najemnino, po drugi strani pa bodo prihranili denar, ki ga zdaj namenjajo potnim stroškom, sodelavcem pa čas, ki ga prebijejo med vožnjo na delo v prestolnico.

"Žalostno je, da se sploh pogovarjamo o stroških zaradi selitve nekaj ljudi, medtem ko je v Ljubljani v državni upravi zaposlenih 16.000 ljudi, ki se tja vozijo vsak dan," na očitke odgovarja Stojmenova Duh in dodaja, da bodo za okoli tisoč kvadratnih metrov velike prostore mesečno plačevali okoli 11.000 evrov najemnine.

Ob tem je še dodala, da so vse načrtovane zaposlitve potrjene v skupnem kadrovskem načrtu vlade.

Na vprašanje, kako ocenjuje svoje dosedanje delo na mestu ministrice in kako odgovarja na pomisleke zaradi domnevno neučinkovitega reševanja zapletov glede digitalnih bonov in razpisov za izvedbo digitalnih izobraževanj za starejše, je dejala, da sama ni samo ministrica za digitalne bone, če je to kdo pričakoval.

Kot je dejala, je ena ključnih zadev, s katerimi se ukvarjajo, širokopasovni internet, saj so ob prevzemu ministrstva napovedali, da bodo bistveno povečali sredstva za njegovo gradnjo. "Celo na ministrstvu za finance so dvomili, da nam bo to uspelo, in so bili konec leta pozitivno presenečeni," je dejala.

Omenila je tudi nove tehnologije, ki so prav tako ena njihovih prioritet, pripravili so nacionalni program za umetno inteligenco, tako da bodo kmalu na vrsti razpisi. Sicer pa so zanje ključnega pomena tudi usposabljanja, vendar za vse ciljne skupine, tudi za mlade, učitelje in delovno aktivno prebivalstvo, ne pa zgolj za starejše.